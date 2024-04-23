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Европарламент утвердил новые правила о бюджетном дефиците ЕС

Ольга Лебедева
23 апреля 2024 г.

Максимальный уровень бюджетной задолженности в странах ЕС по-прежнему не должен будет превышать 60 процентов ВВП, но странам с большими долгами разрешат более гибко их сокращать.

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Европарламент в Страсбурге
Европарламент в СтрасбургеФото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Европейский парламент утвердил реформу бюджетных правил Евросоюза. На пленарном заседании в Страсбурге во вторник, 23 апреля, большинство депутатов поддержали достигнутый ранее компромисс между странами - членами ЕС - так называемый Пакт стабильности и роста.

Новые правила позволят сохранить основные параметры существующего в настоящее время Пакта стабильности ЕС, но предусматривают большую гибкость в сокращении долгов и дефицитов бюджета для стран с высоким уровнем задолженности вследствие кризиса COVID-19 и войны в Украине. В частности, в будущем должны будут применяться четкие правила по минимально необходимому снижению задолженности для стран с высоким ее уровнем. Одновременно будет больше учитываться ситуация в конкретных странах.

Общий долг по-прежнему не должен превышать 60 процентов ВВП

В новых правилах остается требование о том, что общий долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Кроме того, дефицит государственного финансирования, то есть покрываемый кредитами разрыв между государственными доходами и расходами, должен оставаться на уровне ниже 3 процентов ВВП.

Кроме того, страны с высоким уровнем госдолга (более 90 процентов) будут обязаны ежегодно сокращать коэффициент задолженности на 1 процентный пункт, страны с показателем задолженности 60-90 процентов - на 0,5 процентного пункта.

Реформа призвана модернизировать Пакт стабильности ЕС, чтобы обеспечить инвестиции и в то же время избежать чрезмерной задолженности отдельных стран-членов. Согласно долговым правилам, принятым в конце 1990-х годов, дефицит бюджета страны не должен превышать трех процентов ВВП. Обычно государства должны ежегодно выплачивать 5 процентов от суммы долга, превышающего 60-процентную отметку.

Бюджетная реформа ЕС согласована в декабре

Реформа бюджетных правил была согласована в декабре 2023 года Советом ЕС под председательством Испании. Новые фискальные правила для стран-членов ЕС будут более реалистичными и в то же время эффективными, написал министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). "Они сочетают в себе четкие цифры по снижению дефицита и коэффициента задолженности со стимулами для инвестиций и структурных реформ", - указал он.

Действие  пакта стабильности было приостановлено Евросоюзом во время пандемии COVID-19, в затем в ходе войны в Украине, чтобы позволить странам получить многомиллиардные заимствования для помощи своей экономике. Возвращение к прежним правилам считается опасным для экономического восстановления Европы.

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