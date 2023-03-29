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Банкноты евроФото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Госдолг Германии вырос до рекордного уровня

23 мин. назад

Общая сумма государственной задолженности в пересчете на одного жителя Германии составляет 28 155 евро, сообщает статистическое ведомство.

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Государственный долг Федеративной Республики Германия возрос до рекордного уровня. На конец 2022 года задолженность федерального, земельных и муниципальных бюджетов, а также фондов социального страхования в совокупности составляла порядка 237 млрд евро, сообщило в среду, 29 марта, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, объявляя предварительные данные за прошлый год. Это на 2 процента выше задолженности 2021 года.

Общая сумма государственной задолженности в пересчете на одного жителя Германии составляет 28 155 евро, заявило ведомство. Год назад он был равен 27 922 евро.

Основные причины рекордного госдолга ФРГ - энергокризис и пандемия

Федеральная задолженность выросла по сравнению с 2021 годом на 4,6 процента. Это произошло, в первую очередь из-за энергетического кризиса и необходимости повышенного финансирования в связи пандемией COVID-19, отмечают статисты.

На земельном уровне задолженность снизилась на 5 процентов. Позитивную динамику продемонстрировали почти все федеральные земли за исключением Саксонии-Анхальт. Долги муниципальных бюджетов выросли по сравнению с прошлым годом на 4,4 процента.

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