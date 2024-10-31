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Экономика и бизнесЕвропа

Европейские газохранилища почти полностью заполнены

Жан Рофе
31 октября 2024 г.

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 95% и превысили уровень, необходимый для прохождения зимы, сообщила Еврокомиссия.

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Газохранилище в Германии
Газохранилище в Германии (фото из архива)Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Газовые хранилища Европейского Союза заполнены на 95%, что превышает установленный государствами-членами целевой показатель. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи в четверг, 31 октября.

"Это дает нам возможность сохранить стабильные поставки и цены будущей зимой, а также продлить отказ от импорта российского ископаемого топлива", – прокомментировала эти данные еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Запасы газа в ЕС покрывают треть годового потребления газа

Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что по состоянию на 29 октября заполненность европейских газохранилищ составила 95,22%. В них находится свыше 100 млрд кубометров газа, что покрывает приблизительно треть от годовых потребностей ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза договорились, что каждый год к 1 ноября хранилища газа в странах-членах ЕС должны быть заполнены на 90 процентов.

В Германии, которая ставила целью заполняемость в 95%, газохранилища заполнены уже на 98,04 процента.

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