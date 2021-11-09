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ESA

In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю 09.11.2021

Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
12.12.2018+++ Deutscher Astronaut und Kommandant der ISS Alexander Gerst während der letzten Pressekonferenz von der ISS. (c) DW/Julia Vergin

Работа мечты - астронавт: кто полетит на МКС в 2022 году? 23.06.2021

Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
EUSPA will der EU Raumhoheit geben. Foto: EUSPA

Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС 20.06.2021

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.
(210529) -- WENCHANG, May 29, 2021 (Xinhua) -- The Long March-7 Y3 rocket, carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft, blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, May 29, 2021. China launched the cargo spacecraft Tianzhou-2 on Saturday, which is scheduled to dock with the space station core module Tianhe to deliver supplies, equipment and propellant. (Xinhua/Ju Zhenhua)

Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией 30.05.2021

Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission to the International Space Station at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Thom Baur

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся? 23.04.2021

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
Das Archivbild vom April 1961 zeigt den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin in seinem Raumanzug kurz vor seinem Start zum ersten bemannten Weltraumflug. Gagarin umkreiste am 12.04.1961 in der Raumkapsel Wostok als erster Mensch die Erde. dpa (zu dpa-Themenpaket Jahrhundert - Geschichte vom 14.04.1999) |

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы 11.04.2021

В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.
Going to the Moon with the Artemis programme involves Europe Service modules being built by Airbus Bremen - 10 European nations involved Bremen, 02 February 2021 – The European Space Agency (ESA) has signed a further contract with Airbus for the construction of three more European Service Modules (ESM) for Orion, the American crewed spacecraft for the Artemis programme. NASA-Orion-Spacecraft mit Modul ESM-1

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике 03.02.2021

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.
EINSCHRÄNKUNG 20. 4.2016 HANDOUT - Sentinel-1B heading for orbit (graphic image released by ESA on April 19, 2016). Sentinel-1B will be launched on a Soyuz rocket from Europe_s Spaceport in Kourou, French Guiana on 22 April 2016. Sentinel-1B will join its identical twin, Sentinel-1A, in orbit to provide more radar views of Earth for Europe_s Copernicus environmental monitoring effort. ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der Berichterstattung und mit dem Hinweis auf die Quelle: ESA/ATG medialab/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ copyright: picture-alliance/dpa/ESA/ATG medialab

Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной 23.01.2020

Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.
Description Europe's Galileo navigation satellites orbit 23 222 km above Earth to provide positioning, navigation and timing information all across the globe. http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/12/Galileo_satellites2

Директор ESA: Космонавтика преодолевает земные конфликты 27.01.2018

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер.
Liftoff of Ariane 5 Flight VA240 from Europe’s Spaceport in Kourou, French Guiana took place at 18:36 UTC (19:36 CET, 15:36 local time) on Tuesday 12 December 2017, carrying Galileo satellites 19–22.

Планы Европы в космосе: Россия - скорее партнер, чем конкурент 25.01.2018

Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе.
*****Achtung: Verwendung nur zur Berichterstattung über die ESA Sentinel-5P: Europe’s air quality monitoring mission Released 29/09/2017 2:50 pm Copyright ESA/ATG medialab Description Sentinel-5 Precursor is the first Copernicus mission dedicated to monitoring our atmosphere. With air pollution a major concern, this new satellite carries the state-of-the-art Tropomi instrument to map a multitude of trace gases such as nitrogen dioxide, ozone, formaldehyde, methane, carbon monoxide and aerosols – all of which affect the air we breathe and our climate. Data will be used for the Copernicus Atmosphere Monitoring Service, for monitoring air quality, for global emission inventories & for UV warnings. Data will also support volcanic ash monitoring services for aviation safety.

ESA сообщило о выводе на орбиту европейского спутника Sentinel-5P 13.10.2017

Ракета-носитель со спутником, отправленным на орбиту в рамках программы Copernicus, стартовала с космодрома Плесецк. Аппарат будет мониторить качество воздуха.

Как астронавты занимаются спортом в космосе? (16.09.2017) 16.09.2017

Астронавтам на космической станции приходится много тренироваться, чтобы не атрофировались мышцы. Как они это делают в условиях невесомости?

Звездный городок: Космонавт-ветеран из Италии готовится к полету на орбиту (24.07.2017) 24.07.2017

28 июля с космодрома Байконур стартует космический корабль "Союз". Он отправит на МКС трех космонавтов - из России, Италии и США.
Die Sonde BepiColombo umkreist im Weltall den Planeten Merkur (Handout einer Computeranimation vom 18.01.2008). Am Freitag (18.01.2008) unterzeichneten Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der EADS-Satellitentochter Astrium in Friedrichshafen einen Bauvertrag für die Merkur-Sonde. Der Satellit soll 2013 starten und 2019 sein Ziel erreichen. Die Forscher erwarten unter anderem schärfere Fotos von der Oberfläche des Planeten, welcher der Sonne am nächsten ist. Foto: EADS Astrium dpa/lsw (zu dpa 0527) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Запуск зонда ESA к Меркурию запланирован на 2018 год 06.07.2017

Аппарату Европейского космического агентства предстоит исследовать поверхность, магнитное поле и характер кратеров на Меркурии.
ARCHIV - Wissenschaftler arbeiten am 24.02.2015 in Ottobrunn (Bayern), an dem in goldener Folie verpackte rund 400 Millionen teuren Satelliten Sentinel-2A. Sentinel 2 gehört wie die Satellitenpaare Sentinel-1 und Sentinel-3 zum Umweltüberwachungsprogramm Copernicus der Europäischen Raumfahrtorganisation Esa und der Europäischen Kommission. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Произведен запуск европейского спутника Sentinel-2B 07.03.2017

Спутник Sentinel-2B был успешно запущен с космодрома во Французской Гвиане. Программу финансирует ЕС и Европейское космическое агентство.
HANDOUT - Die Illustration zeigt das Schiaparelli-Modul kurz der Landung auf der Oberfläche des Mars. Die Sonde soll an diesem Mittwoch (19.10.) auf dem Roten Planeten landen und Daten senden. Foto: ESA/ATG medialab/dpa ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit Nennung Foto: ESA ATG-medialab/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ESA нашло причину катастрофы марсианского зонда 24.11.2016

В ESA заявили, что в катастрофе марсианского зонда виновата ошибка в программном обеспечении. "Скиапарелли" разбился из-за неверного определения высоты.
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