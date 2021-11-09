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Астронавты NASA и ESA Меган Макартур, Шейн Кимбро и Томас Песке, а также японец Акихико Хосидэ провели на Международной космической станции 199 дней. Корабль Crew Dragon сел на воду у берегов Флориды.
Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.
Грузовой корабль доставил на строящуюся станцию "Таньхэ" оборудование и топливо. Китай планирует достроить космическую станцию в 2022 году.
Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.
В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.
Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.
Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.
Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер.
Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе.
Ракета-носитель со спутником, отправленным на орбиту в рамках программы Copernicus, стартовала с космодрома Плесецк. Аппарат будет мониторить качество воздуха.
Астронавтам на космической станции приходится много тренироваться, чтобы не атрофировались мышцы. Как они это делают в условиях невесомости?
28 июля с космодрома Байконур стартует космический корабль "Союз". Он отправит на МКС трех космонавтов - из России, Италии и США.
Аппарату Европейского космического агентства предстоит исследовать поверхность, магнитное поле и характер кратеров на Меркурии.
Спутник Sentinel-2B был успешно запущен с космодрома во Французской Гвиане. Программу финансирует ЕС и Европейское космическое агентство.
В ESA заявили, что в катастрофе марсианского зонда виновата ошибка в программном обеспечении. "Скиапарелли" разбился из-за неверного определения высоты.
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