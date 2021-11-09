Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной

Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.