ЕС проверяет, не занижает ли Telegram число пользователей

Технический орган Евросоюза проверяет, не занижает ли Telegram число своих пользователей в ЕС. Возможно, мессенджер делает это, чтобы не модерировать контент и не выдавать данные Еврокомиссии.

Объединенный исследовательский центр - служба науки и информации Европейской комиссии - проверяет, не занижало ли руководство мессенджера Telegram в отчетах число своих пользователей в ЕС, чтобы не подпасть под европейское регулирование. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета Financial Times .

В феврале Telegram отчитался, что у него 41 миллион ежемесячных пользователей в Европейском Союзе. Согласно закону ЕС, мессенджер должен быть представить обновленные данные в августе, однако не сделал это, ограничившись заявлением, что его месячная аудитория в Евросоюзе "значительно меньше 45 миллионов". Однако в Брюсселе подозревают, что это не так, и проверка покажет превышение указанного порога.

Согласно новому закону ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который вступил в силу в феврале, онлайн-платформы и социальные сети, у которых больше 45 миллионов ежемесячных пользователей в Евросоюзе, должны, во-первых, модерировать у себя нелегальный и опасный для пользователей контент, а также дезинформацию, а во-вторых - обязаны по запросу предоставлять Еврокомиссии свои данные. Эксперты подозревают, что руководство Telegram намеренно занижало число своих пользователей в Евросоюзе, чтобы не подпасть под эти правила, пишет Financial Times.

Ранее Евросоюз также начал расследования в отношении сервиса микроблогов X и платформы TikTok по подозрению в нарушении требований DSA. Кроме того, проверка проводится в отношении Meta, материнской компании соцсети Facebook.

Расследование против Дурова во Франции

Проверка в отношении Telegram в масштабах всего ЕС проводится на фоне задержания во Франции его основателя Павла Дурова, которое произошло 24 августа. 28 августа его отпустили под залог в 5 млн евро, но запретили покидать страну. В отношении Дурова французские власти ведут расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей. Кроме того, Дурова подозревают в соучастии в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Прокуратура Парижа заявила, что поводом для начала расследования стало неоднократное игнорирование онлайн-платформой запросов от госорганов. Представители Telegram, в свою очередь, заявили, что основателю их компании "нечего скрывать".

Telegram обвинили в недостаточном сотрудничестве с властями также в ФРГ. Замглавы Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен (Sinan Selen) заявил, что в мессенджере Дурова общаются лица, которые "находятся в фокусе" внимания спецслужбы. Но когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму, с Telegram "нет такого обмена информацией, как с другими платформами", подчеркнул Зелен.