  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Цифровые технологииЕвропа

ЕС проверяет, не занижает ли Telegram число пользователей

Олег Соколенко
29 августа 2024 г.

Технический орган Евросоюза проверяет, не занижает ли Telegram число своих пользователей в ЕС. Возможно, мессенджер делает это, чтобы не модерировать контент и не выдавать данные Еврокомиссии.

https://p.dw.com/p/4k1zm
Евросоюз проверяет, не занижал ли Telegram число пользователей, чтобы не попасть под регуляции
Евросоюз проверяет, не занижал ли Telegram число пользователей, чтобы не попасть под регуляцииФото: Thomas Trutschel/photothek.de/Imago Images

Объединенный исследовательский центр - служба науки и информации Европейской комиссии - проверяет, не занижало ли руководство мессенджера Telegram в отчетах число своих пользователей в ЕС, чтобы не подпасть под европейское регулирование. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета Financial Times.

В феврале Telegram отчитался, что у него 41 миллион ежемесячных пользователей в Европейском Союзе. Согласно закону ЕС, мессенджер должен быть представить обновленные данные в августе, однако не сделал это, ограничившись заявлением, что его месячная аудитория в Евросоюзе "значительно меньше 45 миллионов". Однако в Брюсселе подозревают, что это не так, и проверка покажет превышение указанного порога.

Согласно новому закону ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который вступил в силу в феврале, онлайн-платформы и социальные сети, у которых больше 45 миллионов ежемесячных пользователей в Евросоюзе, должны, во-первых, модерировать у себя нелегальный и опасный для пользователей контент, а также дезинформацию, а во-вторых - обязаны по запросу предоставлять Еврокомиссии свои данные. Эксперты подозревают, что руководство Telegram намеренно занижало число своих пользователей в Евросоюзе, чтобы не подпасть под эти правила, пишет Financial Times.

Ранее Евросоюз также начал расследования в отношении сервиса микроблогов X и платформы TikTok по подозрению в нарушении требований DSA. Кроме того, проверка проводится в отношении Meta, материнской компании соцсети Facebook.

Расследование против Дурова во Франции

Проверка в отношении Telegram в масштабах всего ЕС проводится на фоне задержания во Франции его основателя Павла Дурова, которое произошло 24 августа. 28 августа его отпустили под залог в 5 млн евро, но запретили покидать страну. В отношении Дурова французские власти ведут расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей. Кроме того, Дурова подозревают в соучастии в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Прокуратура Парижа заявила, что поводом для начала расследования стало неоднократное игнорирование онлайн-платформой запросов от госорганов. Представители Telegram, в свою очередь, заявили, что основателю их компании "нечего скрывать".

Telegram обвинили в недостаточном сотрудничестве с властями также в ФРГ. Замглавы Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен (Sinan Selen) заявил, что в мессенджере Дурова общаются лица, которые "находятся в фокусе" внимания спецслужбы. Но когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму, с Telegram "нет такого обмена информацией, как с другими платформами", подчеркнул Зелен.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Павел Дуров, основатель сети "ВKонтакте" и создатель мессенджера Telegram

Комментарий: Битва за Дурова

Комментарий: Битва за Дурова

Задержание миллиардера французскими властями выявило не только лицемерие и лживость путинского режима, но и наивность многих оппонентов Кремля, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика27 августа 2024 г.
external

Хаоc и КТО в Курской области; YouTube, WhatsApp и Signal полностью заблокируют? DW Новости 10.08.24

Хаоc и КТО в Курской области; YouTube, WhatsApp и Signal полностью заблокируют? DW Новости 10.08.24

Пятый день ВСУ продолжают наступление вглубь России. После прорыва в Курской области поступают сообщения о захвате села в Белгородской области. Российские власти ввели режим КТО не только в Курской, но в Белгородской и Брянской областях. Тем временем в Украине продолжается спасательная операция после вчерашнего удара российской армии по супермаркету в Константиновке в Донецкой области.
Политика10 августа 2024 г.28:59 мин.
Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
Показать еще