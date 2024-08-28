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В ФРГ обвинили Telegram в недостаточном сотрудничестве

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

В Федеральном ведомстве по охране конституции утверждают, что Telegram не давал полных ответов на его запросы, в отличие от других платформ.

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Основатель Telegram Павел Дуров (фото из архива)
Основатель Telegram Павел Дуров (фото из архива)Фото: STEVE JENNINGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Замглавы Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Зинан Зелен (Sinan Selen) обвинил платформу Telegram в недостаточной готовности к сотрудничеству. Соответствующую позицию Зелен озвучил в среду, 28 августа, в Берлине.

По его словам, на площадке Павла Дурова общаются различные круги, которые "находятся в фокусе" внимания ведомства. При этом, когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму, "нет такого обмена информацией (со стороны Telegram. - Ред.), как с другими платформами", утверждает Зелен.

"Мы также задаем Telegram вопросы", и "ответы - ограничены", приводит его слова агентство AFP. Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках "разрешенных законом" запросов, но Telegram к ним не относится, добавил Зелен.

Рост аналоговых и цифровых угроз немецким компаниям

Заместитель руководителя спецслужбы при МВД ФРГ также отметил, что с начала войны РФ против Украины в ФРГ массово участились онлайн-диверсии, разведкампании в интернете и цифровая слежка - не только за военными организациями, но и за политическими партиями и, главным образом, за немецкими компаниями. Как пишет экономическая газета WirtschaftsWoche, из нового доклада Wirtschaftsschutz 2024, представленного BfV и отраслевой ассоциацией Bitkom, следует, что семь из десяти компаний в ФРГ чувствуют сильную угрозу и видят вероятность стать жертвами аналоговых и цифровых атак.

Международные конфликты и системное соперничество все больше влияет на ситуацию с безопасностью в экономике. "Взаимосвязь кибершпионажа и киберпреступности продолжает усиливаться", - подчеркнул эксперт, представляя доклад. "Кроме того, мы наблюдаем еще более тесную связь между цифровыми и аналоговыми нападениями", указал он.

В сентябре 2023 года IT-объединение Bitkom сообщило, что экономика ФРГ потеряла более 200 млрд евро от кражи данных. Большинство кибератак тогда было совершено хакерами, действовавшими в интересах РФ и Китая.

Павла Дурова доставили в суд в Париже

Ранее 28 августа Павла Дурова доставили в суд в Париже. В этот день истек продленный срок содержания Дурова под стражей. Основатель соцсети Telegram, которая, по данным агентства Bloomberg, имеет на сегодня 900 млн пользователей, был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа.

Как сообщил прокурор Парижа, Дурова подозревают в бездействии при администрировании платформы Telegram в отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений. По предварительным данным, расследуются 12 предполагаемых преступлений, в том числе отказ делиться информацией с правоохранительными органами, а также соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве и мошенничестве. Следственные органы Франции не уточнили сути расследования по этим статьям.

По данным газеты Le Figaro, расследование дела Дурова было поручено Центру по борьбе с цифровыми преступлениями и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством.

 

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