Судья должен принять решение о необходимости начала в отношении основателя Telegram, задержанного во Франции, официального расследования.

Основателя соцсети Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже, сообщает ряд СМИ, в том числе французская газета Le Figaro и информагентство Reuters в среду, 28 августа. В этот день истек продленный срок содержания Дурова под стражей.

Теперь судья должен принять решение о выдвижении в отношении Дурова официальных обвинений. "Начало официального расследования во Франции не означает вины и не обязательно ведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что, по мнению судьи, в деле есть достаточно оснований для продолжения расследования", - говорится в публикации Reuters.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров, создавший соцсеть Telegram, которая, по данным агентства Bloomberg, имеет на сегодня 900 млн пользователей, был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа.

Как сообщил прокурор Парижа, Дурова подозревают в бездействии при администрировании платформы Telegram в отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений. По предварительным данным, расследуются 12 предполагаемых преступлений, в том числе отказ делиться информацией с правоохранительными органами, а также соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, распространении наркотиков, хакерстве и мошенничестве.

Как уточняет Le Figaro, расследование дела Дурова было поручено Центру по борьбе с цифровыми преступлениями (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (Onaf).

Гражданства основателя Telegram

В последние годы Павел Дуров жил в Дубае, куда и перенес головной офис своего предприятия Telegram. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов упростило иностранцам получение долгосрочного вида на жительство, а также предоставило гражданство небольшому числу влиятельных и богатых людей.

По данным Forbes, у Дурова, помимо гражданства Франции, РФ и ОАЭ, есть также гражданство государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия его российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом.

26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, дело Дурова не носит политический характер.

Реакции на задержание Дурова

Арест Павла Дурова вызвал бурную реакцию во всем мире. В частности, его поддержали находящийся в России американский разоблачитель Эдвард Сноуден и американский миллиардер, глава компаний Space X и Tesla, а также владелец сервиса микроблогов X Илон Маск.

В Москве вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и члены его партии "Новые люди" 25 августа установили бумажные самолетики в форме логотипа Telegram перед посольством Франции.