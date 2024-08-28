Почти половина немецких фирм пострадали от атак из Китая

За последний год 8 из 10 немецких компаний пострадали от цифровых и аналоговых атак, включающих кражу информации, шпионаж и диверсии, заявило отраслевое объединение Bitkom.

В Германии все чаще фиксируются цифровые и аналоговые атаки на компании, имеющие целью кражу данных, шпионаж или диверсии, сообщило немецкое отраслевое объединение информационных и телекоммуникационных технологий Bitkom. За последние 12 месяцев от них пострадал 81 процент всех немецких фирм, еще 10 процентов предполагают совершение против них злонамеренных действий, говорится в исследовании Bitkom, опубликованном в среду, 28 августа.

Еще в 2023 году данные показатели составляли соответственно 72 процента и 8 процентов. Ситуация с атаками на фирмы в Германии становится все более серьезной, отметил глава Bitkom Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst). При этом две трети участников опроса указали, что считают данные атаки угрожающими их существованию. В 2021 году об этом говорили лишь 9 процентов респондентов.

Как отмечает объединение, растет число как цифровых, так и аналоговых атак. Цифровые атаки включают в себя среди прочего кражу данных о бизнесе и данных клиентов, информации о патентах и результатов исследований и разработок, а также диверсии на системы и операции фирм. К аналоговым атакам исследователи относят, в частности, кражу компьютерных устройств, документов и различных компонентов, а также прослушку обсуждений. На кибератаки приходится две трети ущерба, которые компании несут в результате всех видов атак.

Сумма ущерба оценивается в 266 млрд евро

Общая сумма ущерба немецкого бизнеса от действий злоумышленников за последние 12 месяцев составила максимальный показатель 266 млрд евро, говорится в исследовании Bitkom. Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году и составил 223,5 млрд евро, а год назад ущерб оценивался почти в 206 млрд евро.

При этом от атак страдает "весь спектр" немецкого бизнеса, в том числе, оборонные компании, аэрокосмическая отрасль, производители батарей и компании в области искусственного интеллекта, а также все чаще - сфера логистики, отметил замглавы Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен (Sinan Selen).

Согласно полученным от компаний данным, большинство нападений совершают представители преступных банд. 20 процентов компаний заявили, что против них совершили злонамеренные действия иностранные спецслужбы, в 2021 году их было лишь 7 процентов.

На первом и втором месте - атаки из Китая и России

Чаще всего немецкий бизнес страдает от атак из Китая. 45 процентов пострадавших компаний смогли установить по меньшей мере одну атаку, совершенную из этой страны. Еще 39 процентов фирм, ставших жертвами злоумышленников, заявили, что за нападениями стоит Россия, 32 процента назвали другие страны Восточной Европы, не входящие в ЕС.

В Bitkom отметили, что к росту числа атак приводит в том числе "все более сложные цепочки поставок". Поэтому при принятии мер безопасности, в особенности в сфере IT, компаниям следует обращать внимание на всех участников логистических цепочек, пояснил Винтергерст.