ЕС пригласил главу МИД Израиля обсудить будущие отношения

Встреча должна быть посвящена отношениям ЕС с Израилем в разгар войны в секторе Газа. Правительство Израиля пока не прокомментировало приглашение.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца на встречу. "После достигнутого на прошлой неделе соглашения в Совете по международным отношениям я направил приглашение министру иностранных дел Исраэлю Кацу на специальный Совет ассоциации "ЕС-Израиль"", - написал Боррель в соцсети Х вечером в среду, 5 июня. Встреча должна быть посвящена отношениям ЕС с Израилем в разгар военного конфликта на Ближнем Востоке. Правительство Израиля пока не прокомментировало приглашение.

На прошлой неделе все 27 стран-членов Евросоюза приняли решение пригласить главу МИД Израиля на специальную встречу "на основании соглашения между Израилем и ЕС, которое увязывает права с торговыми отношениями". Как уточняет агентство AFP, на той встрече Боррель заявил, что намерен "оказать давление" на Израиль в связи с катастрофической ситуацией в секторе Газа, положением с правами человека и решением Верховного суда ООН о приостановке наземного наступления Израиля в Рафахе - южном городе сектора Газа.

Страны ЕС разделились в своем отношении к Израилю и палестинцам

С самого начала войны в секторе Газа, вызванной беспрецедентной атакой радикального исламистского движения ХАМАС, страны ЕС пытаются найти единую позицию по этой войне, вопреки значительному расхождению во мнениях в отношении признания Палестинской автономии государством.

Так, парламент Дании 28 мая большинством голосов отклонил проект резолюции о признании палестинского государства. В свою очередь парламент Словении 4 июня признал Палестину в качестве независимого государства. Таким образом, Словения последовала за Норвегией, Испанией и Ирландией, которые официально признали независимое палестинское государство в конце мая.

Кроме того, Испания и Ирландия также призывают ЕС пересмотреть соглашение о торговой ассоциации с Израилем.

Германия заявила, что пока не планирует признавать палестинское государство. Президент США Джо Байден также отверг одностороннее признание Палестины.

Израиль категорически против признания палестинского государства

Израиль выступает категорически против признания Палестины государством. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не отвечает критериям, необходимым для преобразования в суверенное государство.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе и США, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.