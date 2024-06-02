Мальдивы запрещают въезд в страну израильтянам

По рекомендации правительства Мальдив президент этой исламской страны принял решение запретить въезд на ее территорию израильтянам. В законодательство должны быть внесены соответствующие поправки.

Мальдивская Республика готовятся запретить въезд на свою территорию гражданам Израиля. О таком решении президента страны Мохамеда Муиззу, принятом по рекомендации кабинета министров, объявил на пресс-конференции в воскресенье, 2 июня, министр национальной безопасности и технологий Али Ихсан.

Для вступления в силу этого решения требуется внесение поправок в законодательство, говорится в сообщении президентской администрации .

Островное государство в Индийском океане, не поддерживающее дипломатических отношений с Израилем, пошло на такой шаг в знак солидарности с палестинцами сектора Газа.

Согласно пресс-релизу офиса президента Мальдив, глава государства также распорядился организовать кампанию по сбору средств для оказания помощи палестинцам через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Для оценки потребностей нуждающихся палестинцев власти исламской страны назначат специального посланника.