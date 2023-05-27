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Центробанк РФФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

ЕС подтвердил заморозку активов ЦБ России на 200 млрд евро

Александра Иванова
54 мин. назад

Общая сумма активов ЦБ России, замороженных в странах ЕС и G7, составляет 300 млрд евро. Как поступить с этими средствами, в Евросоюзе пока не решили.

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В Европейском Союзе в связи с войной России против Украины заморожены активы Центробанка РФ на общую сумму 200 млрд евро. Такие данные приводит газета Welt am Sonntag в субботу, 27 мая. Ранее появились оценки, согласно которым страны Евросоюза и "Группы семи" (G7) заморозили активы ЦБ России на сумму 300 млрд евро, пишет издание. Однако какая доля этих средств приходится на государства ЕС, долгое время оставалось неизвестным. В середине мая Еврокомиссия обязала страны Евросоюза выяснить это обстоятельство.

Замороженные в ЕС частные активы россиян

Сумма замороженных в ЕС частных активов россиян, которых Welt am Sonntag называет "связанными с президентом РФ Владимиром Путиным олигархами", по данным Еврокомиссии, составляла на конец мая 24,1 млрд евро. В декабре 2022 года она равнялась 18,9 млрд евро. Всего под санкции подпали 1473 российских предпринимателя и 205 компаний.

Тот факт, что за полгода прирост замороженных активов оказался сравнительно небольшим, связан и с Германией, пишут журналисты. К годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля 2023 года, общая сумма заблокированных в ФРГ частных активов россиян составляла 5,22 млрд евро. Как сообщили газете в министерстве финансов Германии, к концу мая это число не изменилось.

Направят ли активы РФ на восстановление Украины

Существуют планы направить замороженные российские активы на восстановление Украины,но для этого в ЕС необходимо преодолеть законодательные барьеры. "И тут мы не видим результатов, которые желаем получить", - сетует советник офиса президента Украины Владислав Васюк.

По его словам, Евросоюз должен взять пример с Канады, где недавно был принят закон, который позволяет конфисковывать замороженные в стране активы россиян. Между тем в Еврокомиссии придерживаются другой точки зрения. "Как только санкции будут сняты, мы должны будем вернуть эти средства", - сообщил ее представитель в ответ на запрос.

В ЕС обсуждается и возможность передать замороженные активы трастовому фонду, который затем инвестирует их на рынке капитала. Украина в таком случае получит средства с процентной прибыли. В долгосрочной перспективе эти деньги могут быть зачтены в счет "репараций", предусмотренных возможным мирным договором. Однако окончательного решения по этому вопросу в Евросоюзе пока нет. Принять его могут не ранее очередного саммита ЕС, запланированного на конец июня.

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