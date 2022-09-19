ЕС планирует создание миссии по военной помощи Украине

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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Главы МИДов стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине, сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Неформальная встреча состоялась в Нью-Йорке. По словам дипломата, решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре. Он указал, что это решение должно быть согласовано с украинской стороной.

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В 2023 году сумма, которую Великобритания выделит на поддержку Украины в войне против России, составит как минимум 2,3 млрд фунтов стерлингов (в пересчете: 2,6 млрд евро). По данным газеты The Financial Times , новый премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс намерена объявить об этом в Нью-Йорке, где она примет участие в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении правил въезда в Польшу граждан РФ. "Только обширные, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул он в Twitter. По словам Каминьского, ужесточение правил въезда россиян - результат договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.

В Херсонскую область перестала поступать энергия с ЗАЭС

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Российский военный на территории ЗАЭС Фото: AP/dpa/picture alliance

Из-за повреждения линии электропередачи в Херсонскую область перестала поступать электроэнергия с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ, сообщают в Telegram пророссийские "власти" региона . Отмечается, что сейчас Херсонская область отключена от энергосетей Украины.

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Делегация правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намеревается посетить восточную Украину. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на фракцию АдГ в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт. Указывается, что цель поездки политиков в Украину - "получить собственное представление о гуманитарной ситуации" там.

Между тем отозванный из Берлина на родину посол Украины Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в числе депутатов, собирающихся посетить восточную Украину, есть и представители ландтага земли Северный Рейн - Вестфалия. По его мнению, поездка представителей АдГ на территорию Украины, находящуюся под оккупацией России, станет выражением их "поддержки этой уничтожительной войны".

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Препятствия на пути к экспорту российских удобрений, на которые не распространяются санкционные меры, необходимо устранить. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете Die Zeit . "Если нам не удастся нормализовать рынок удобрений, в 2023году мы столкнемся с их нехваткой", - предупредил он.

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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