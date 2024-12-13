ЕС организует воздушный мост для гуманитарной помощи Сирии

Со складов ЕС в Дубае будут доставлены в Сирию через Турцию 50 тонн предметов медицинского назначения, вторая партия гуманитарной помощи будет привезена из Дании, сообщила Еврокомиссия.

Европейский Союз запускает воздушный мост, с помощью которого будет доставлять гуманитарную помощь населению Сирии через Турцию. Первая партия в 50 тонн предметов медицинского назначения со складов ЕС в Дубае будет доставлена в турецкий город Адана, из которого в ближайшие дни будет распределяться в Сирии, заявила Еврокомиссия в пятницу, 13 декабря.

Еще 46 тонн гуманитарной помощи будут перевезены грузовиками из Дании в Адану и переданы сотрудникам ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения для распределения в Сирии. Поставки будут включать продукты питания, медикаменты и материалы для временного жилья, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, вопросы гуманитарной помощи она обсудит 17 декабря на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это первая гуманитарная помощь Сирии со стороны ЕС после свержения режима Башара Асада. До конца 2024 года объем европейской гуманитарной помощи Сирии составит 163 млн евро.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженная опозиция во главе с исламистской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начала масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. В течение нескольких дней повстанцам удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами из Сирии.