ЕС о танках для Украины и другие события 341-го дня войны

На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ЕС: Танки для Украины стали ответом на эскалацию войны Россией

Решение поставить танки Украине было обусловлено намерением Евросоюза помочь Украине защититься в свете эскалации конфликта Российской Федерацией. Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Евросоюз должен помочь Киеву защитить себя, поскольку украинцы отстаивают свою территорию и обороняют свой народ от агрессии России, "конечной целью которой является уничтожение страны и нации, как заявил господин Путин", указал чиновник.

"Это не эскалация, это ответ на эскалацию натиска и кровопролития со стороны РФ", - подчеркнул он. Стано отметил, что все мирные усилия до сих пор "разбивались о стену невежества Кремля", который отвергает любые мирные инициативы и возможности говорить о прекращении этого конфликта за столом переговоров. "Вот почему ЕС продолжит помогать Украине защищаться", - резюмировал представитель ЕС.

Джонсон: Путин угрожал ракетным ударом

Президент России Владимир Путин, по словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине во время их последнего разговора в феврале 2022 года. "В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", - рассказал Джонсон в документальном фильме BBC, который был показан в 30 января. "Судя по очень спокойному тону голоса и отрешенному виду, который у него был, я думаю, что он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", - полагает Борис Джонсон.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Джонсона в "сознательной лжи". "Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", - указал Песков.

Посол Украины: Дискуссия о дальнейшей военной помощи развивается

После решения о поставке Германией боевых танков Leopard Украине дискуссия о дальнейшей военной помощи Киеву развивается дальше и украинская сторона запрашивает у Запада другие виды вооружений, заявил в интервью DW посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже указал на необходимость дополнительного оборудования для защиты украинского неба, в том числе систем ПВО и самолетов. Макеев сообщил, что в данный момент Украина не запрашивает военные самолеты у Германии. "Но мы в диалоге с другими партнерами, у которых есть это вооружение, и мы рассчитываем, что самолеты, которые будут поставлены Украине, помогут защитить украинское небо от российских бомб и ракет", - добавил он.

Как заявил в тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия в настоящее время исключает переговоры с правительством в Киеве и Западом. "После обещания США поставить Украине боевые танки бессмысленно разговаривать с Киевом или его "кукловодами"", - цитирует Рябкова РИА "Новости".

Польша готова передать Киеву истребители F-16

Польша готова передать Украине истребители F-16, но это возможно лишь "в полной координации" с НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подтвердив высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Моравецкого, в 2023 году Польша намерена потратить на оборону 4% от своего ВВП (в прошлом году эти расходы составляли 2,42%). "Возможно, это будет самый высокий процент средств, выделяемых на армию, среди всех стран НАТО", - отметил он.

В Польше в секретном месте функционирует крупная ремонтная база, которая занимается восстановлением поврежденной украинской артиллерии и бронетехники, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, прежде чем попасть на этот завод, место расположения которого газета не раскрывает, каждая единица техники должна пройти несколько уровней проверки безопасности, а на ремонт может уйти до двух месяцев. Работающее в три смены предприятие принадлежит государственной оборонной компании Polish Armaments Group, за работой следят вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности, которым поручено выявлять потенциальные диверсии.

Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины. "Несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов будут произведены совместно, в рамках беспрецедентного партнерства между Австралией и Францией", - заявил в Париже на встрече глав МИДов и глав оборонных ведомств обеих стран французский министр обороны Себастьен Лекорню. По его словам, оружейная фирма Nexter из Франции будет получать порох для снарядов от австралийских компаний.

Минобороны РФ снабдит "добровольцев" оружием и техникой

Российские власти не исключают возможности проведения еще одной волны мобилизации, отмечает Минобороны Великобритании в очередном обзоре текущей ситуации. В опубликованной в Twitter сводке ведомство указывает на сообщения СМИ от 22 января, согласно которым российские пограничники препятствовали выезду из РФ киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя им, что их фамилии внесены в мобилизационные списки. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать.

Министерство обороны РФ возьмет на себя обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание их членам медицинской помощи, указывается в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. При этом исполнение данного приказа "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", отмечается в пояснительной записке.

В конце октября Госдума приняла законопроект о "добровольческих формированиях". В нем определяется, что такие формирования может создавать Минобороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение соответствуют положению служащих по контракту.

В Подмосковье подростков обвинили в повреждении инфраструктуры РЖД

Управление ФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании трех подростков из Чехова, "повредивших транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне Курского направления". "Учащиеся 8-го класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства. По данным УФСБ, школьники прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, засняв это на мобильный телефон, чтобы получить вознаграждение. В УФСБ указали, что в зависимости от обстоятельств совершенные действия квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", которые предполагают лишение свободы от десяти лет до пожизненного срока, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

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