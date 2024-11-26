Война в Украине: ЕС может ввести санкции против фирм из КНР

В 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины Евросоюз может включить около 50 физических и почти 30 юридических лиц, пишет Bloomberg. В частности, в черный список предлагается внести должностных лиц КНДР.

По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций против нескольких китайских компаний, помогающих России разрабатывать ударные беспилотники для войны против Украины. Содержание 15-го пакета санкций за российскую военную агрессию обсуждается в Евросоюзе перед встречей министров иностранных дел стран G7 в Италии, на котором предполагается объявить о мерах против Китая и других поддерживающих РФ стран, написало агентство в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Возможны санкции против должностных лиц КНДР

Некоторые из китайских компаний, на которые Брюссель может распространить штрафные меры, уже находятся в санкционных списках США и Великобритании. Кроме того, под санкциями может оказаться гражданин Китая, владеющей фирмой, которая нарушила торговые ограничения ЕС, а также гонконгская фирма, поставлявшая российским военным компаниям запрещенную микроэлектронику, отмечается далее.

В список также могут внести должностных лиц КНДР, причастных к решению направить северокорейские войска в Россию, а также еще несколько российских нефтяных танкеров, чтобы ограничить возможности РФ по обходу ограничений на поставки российской нефти, пишет агентство.

50 физических и 30 юридических лиц

В общей сложности в 15-й пакет санкций Европейского Союза предлагается включить более 50 физических лиц и почти 30 компаний. Данные меры должны поддержать все 27 членов Евросоюза.