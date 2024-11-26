Война в Украине: ЕС может ввести санкции против фирм из КНР

Война в Украине: ЕС может ввести санкции против фирм из КНР26 ноября 2024 г.
По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций против нескольких китайских компаний, помогающих России разрабатывать ударные беспилотники для войны против Украины. Содержание 15-го пакета санкций за российскую военную агрессию обсуждается в Евросоюзе перед встречей министров иностранных дел стран G7 в Италии, на котором предполагается объявить о мерах против Китая и других поддерживающих РФ стран, написало агентство в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
Возможны санкции против должностных лиц КНДР
Некоторые из китайских компаний, на которые Брюссель может распространить штрафные меры, уже находятся в санкционных списках США и Великобритании. Кроме того, под санкциями может оказаться гражданин Китая, владеющей фирмой, которая нарушила торговые ограничения ЕС, а также гонконгская фирма, поставлявшая российским военным компаниям запрещенную микроэлектронику, отмечается далее.
В список также могут внести должностных лиц КНДР, причастных к решению направить северокорейские войска в Россию, а также еще несколько российских нефтяных танкеров, чтобы ограничить возможности РФ по обходу ограничений на поставки российской нефти, пишет агентство.
50 физических и 30 юридических лиц
В общей сложности в 15-й пакет санкций Европейского Союза предлагается включить более 50 физических лиц и почти 30 компаний. Данные меры должны поддержать все 27 членов Евросоюза.