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Байден осудил поддержку КНР военной отрасли РФ

Ася Миллер
17 ноября 2024 г.

В ходе встречи в Перу лидеры США и Китая обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов, включая активность КНР вокруг Тайваня и размещение северокорейских солдат на территории РФ.

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Джо Байден и Си Цзиньпин
Джо Байден и Си ЦзиньпинФото: Leah Millis/AP/picture alliance

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 16 ноября, провели встречу в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов, включая активность КНР вокруг Тайваня и сотрудничество Пекина с Москвой, отмечается в официальном сообщении Белого дома.

В частности, Байден призвал Си Цзиньпина "положить конец дестабилизирующей военной активности КНР вокруг Тайваня", отметив, что Соединенные Штаты ожидают разрешения разногласий сторон мирными средствами. Помимо этого, американский президент выразил обеспокоенность по поводу "несправедливой торговой политики" Китая и продолжающихся кибератак КНР, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру США.

В контексте обсуждения глобальных тем Джо Байден также осудил размещение тысяч военнослужащих КНДР в России, назвав этот факт "опасным расширением незаконной войны РФ против Украины с серьезными последствиями как для европейского, так и для индо-тихоокеанского мира и безопасности", говорится в сообщении. Кроме того, глава Белого дома выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся поддержкой КНР российской оборонной отрасли.

Си: Китай готов к контактам с администрацией Трампа

В свою очередь Си Цзиньпин, не упоминая имени Дональда Трампа, заявил о готовности работать с новой администрацией США с целью расширения сотрудничества и преодоления разногласий между двумя странами.

По словам Си, стабильные отношения между Китаем и США имеют решающее значение не только для Пекина и Вашингтона, но и для "будущей судьбы человечества". "Делайте мудрый выбор", - цитирует председателя КНР агентство AP.

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