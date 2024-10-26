NYT: Хакеры КНР пытались взломать телефоны Трампа и Вэнса

ФБР расследует попытки получения незаконного доступа к телекоммуникационным данным Дональда Трампа, Джеймса Дэвида Вэнса, а также людей из окружения Камалы Харрис.

Китайские хакеры пытались получить данные из телефонов экс-президента США, кандидата на выборах текущего года от Республиканской партии Дональда Трампа и его кандидата на должность вице-президента, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, написала газета The New York Times в пятницу, 25 октября.

На этой неделе предвыборный штаб Трампа был поставлен в известность, что сам экс-глава Белого дома и Джеймс Дэвид Вэнс входили в число людей в правительстве и за его пределами, чьи телефонные номера стали объектом атаки в результате проникновения в телекоммуникационные системы компании Verizon, говорится в публикации.

Атаке подверглись и члены Демократической партии, включая сенатора от штата Нью-Йорк, лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера и людей из окружения кандидатки Демпартии на президентских выборах, вице-президента США Камалы Харрис, рассказали NYT пожелавшие остаться анонимными источники.

Аналогичную информацию в тот же день опубликовало онлайн-издание The Wall Street Journal .

Расследование ФБР попытки взлома телефона Трампа

Федеральное бюро расследований подтвердило, что изучает попытку несанкционированного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре политиков и что это дело связано с Китаем. По данным агентства dpa, тот факт, что системы ряда американских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, подверглись хакерскому взлому, был установлен несколько недель назад.

Как следует из публикации NYT, хакерская атака могла быть частью широкомасштабной разведывательной операции. Сейчас следователи пытаются прояснить, какие данные были получены злоумышленниками в результате проникновения в телекоммуникационные системы и удалось ли им получить какие-то данные в принципе, рассказали NYT анонимные источники, знакомые с ходом расследования.

Журналисты подчеркивают, что информация о коммуникации кандидатов в президенты и вице-президенты может быть "золотой жилой" для разведки, ведь тогда в руки иностранной державы попадут сведения о том, с кем и как долго они общались. Особенно ценной эта информация может быть, если она поступает в режиме реального времени, указано в статье.

Несколькими месяцами ранее сообщалось о другой попытке получения злоумышленниками незаконного доступа к каналам внутренней коммуникации избирательного штаба Трампа и Вэнса. Предположительно, тогда за кибератакой стояли хакеры из Ирана.