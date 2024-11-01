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Китай назвал "отношения" России и КНДР "их личным делом"

Роман Сулима
1 ноября 2024 г.

В качестве ответа на запрос США оказать давление на Пхеньян в связи с отправкой солдат на войну с Украиной, представитель главы МИД КНР Лин Цзян заявил, что Пекину ничего не известно о "сотрудничестве" этих двух стран.

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Представитель главы МИД Китая Лин Цзян
Лин Цзян Фото: Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

Все более укрепляющиеся отношения между Россией и Северной Кореей Китай не считает своим собственным делом. "Россия и КНДР являются двумя независимыми и суверенными государствами и развитие двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", - заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лин Цзян в ходе брифинга в Пекине в пятницу, 1 ноября.

Лин Цзян также добавил, что "Китай не в курсе конкретной ситуации в двусторонних обменах и сотрудничестве" между Москвой и Пхеньяном. Пекин по-прежнему надеется, что "различные стороны будут стремиться смягчить ситуацию и работать над политическим решением украинского кризиса (агрессивной войны России против Украины. - Ред.)", сообщил он.

США призвали Китай добиться вывода солдат КНДР из России

Администрация США обратилась к Пекину с просьбой добиться возвращения находящихся в РФ северокорейских войск в места их постоянной дислокации и попросила власти КНР оказать давление на руководство Северной Кореи, с которой они поддерживают отношения, в ситуации вокруг отправки ее военных в РФ, сообщал 30 октября американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Один из них отметил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поручил также убедить ряд других стран связаться с Пекином в связи с ситуацией вокруг отправки северокорейских военных в Россию. Однако собеседники CNN признали, что западные чиновники "не настроены оптимистично по поводу того, что Китай вмешается в планы Северной Кореи" по данному вопросу.

В США и НАТО подтвердили переброску сил КНДР в Курскую область

Ранее Пентагон заявил, что несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области, а часть из них уже находится в этом регионе. Численность переброшенных сил оценивают в 10 тысяч человек. В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Как пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон, речь предположительно идет о северокорейском спецназе, то есть самых подготовленных войсках КНДР.

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне 19 июня. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

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