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ЕС готов выделить 18 млрд евро в рамках кредита для Украины

Екатерина Венкина
22 октября 2024 г.

Глава Минфина ФРГ указал, что ЕС предоставит Киеву 18 млрд евро, и поблагодарил Вашингтон за готовность направить, как ожидается, около 20 млрд долларов.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (фото из архива)
Кристиан Линднер (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

ЕС готов выделить порядка 18 млрд евро в рамках международного кредита для Украины. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) во время визита в Нью-Йорк во вторник, 22 октября.

"Мы находимся на грани прорыва на этой неделе в вопросе поддержки Украины", - приводит слова Линднера агентство dpa.

Глава Минфина ФРГ выразил благодарность США за то, что вклад Вашингтона, по всей видимости, составит около 20 млрд долларов (порядка 18,5 млрд евро).

В июне все страны "большой семерки" (G7) подтвердили готовность предоставить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов (46 млрд евро), используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Шольц: Украина сможет закупить необходимое оружие и профинансировать восстановление

Выделение этих средств означает, что Украина сможет закупить необходимое оружие и профинансировать восстановление, отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Соединенное Королевство планирует предоставить Киеву 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,71 млрд евро) под залог прибыли от российских активов, говорилось в сообщении британского правительства от 22 октября.

Средства могут быть использованы для финансирования закупок систем противовоздушной обороны, артиллерии и других вооружений. Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что деньги могут, в частности, пойти на разработку дронов, способных преодолевать большие расстояния, чем дальнобойные ракеты.

На вопрос о том, сможет ли Украина использовать эти деньги для закупки британских дальнобойных ракет Storm Shadow, Хили ответил: "Они весьма активно расширяют применение беспилотников все большей дальности. Они будут работать с нами по поводу того, как использовать эти деньги, и по поводу тех вооружений, в которых они наиболее сильно нуждаются".

Создание Механизма кредитного сотрудничества с Украиной

Европарламент 22 октября утвердил предложение Европейской комиссии о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной, который дает возможность Киеву обслуживать и погашать кредит стран "большой семерки".

 В G7 входят США, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Франция и Германия.

 

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