США планируют направить Украине 20 млрд долларов помощи

Решение о направлении Киеву 20 млрд долларов, полученных за счет доходов от замороженных активов РФ, принято на 99%, заявила глава Минфина США.

США планируют предоставить Украине, защищающейся от российской агрессии, финансовую помощь в объеме 20 млрд долларов (в пересчете: 18,5 млрд евро). "Я сказала бы, что мы, предварительно, сможем внести в пакет помощи стран G7 в объеме 50 млрд долларов 20 млрд долларов", - цитирует во вторник, 22 октября, заявление министра финансов США Джанет Йеллен агентство dpa.

При этом подразумевается достигнутая в июне договоренность стран - членов "большой семерки" о выделении Украине 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Йеллен уточнила, что решение о предоставлении Киеву дополнительной помощи американским правительством "принято на 99%", предстоит уточнить лишь "относительно незначительные детали". Ожидается, что окончательное решение в этой связи будет принято до конца текущей недели.

При этом министр финансов США подчеркнула, что нагрузка за оказание этой финансовой помощи Украине будет лежать не на американских налогоплательщиках. "Что сейчас происходит, так это то, что за эту поддержку будет платить Россия", - заявила Джанет Йеллен.

Одобрение ЕП 35 млрд евро для Киева за счет доходов от активов РФ

Ранее в тот же день, 22 октября, Европарламент утвердил предложение Европейской комиссии о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), который дает возможность Киеву обслуживать и погашать кредит стран "большой семерки" в 45 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Евродепутаты также поддержали предоставление Украине в рамках этого кредита 35 млрд евро макрофинансовой помощи.

Со своей стороны Великобритания объявила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,71 млрд евро) под залог прибыли от российских активов, замороженных на территории Соединенного Королевства после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство.

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала также, что на следующей неделе будут введены новые санкции в отношении тех, кто поддерживает войну России против Украины. Никаких подробностей в этой связи она, однако, не назвала.