  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

США планируют направить Украине 20 млрд долларов помощи

Александра Иванова
22 октября 2024 г.

Решение о направлении Киеву 20 млрд долларов, полученных за счет доходов от замороженных активов РФ, принято на 99%, заявила глава Минфина США.

https://p.dw.com/p/4m6u1
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет ЙелленФото: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

США планируют предоставить Украине, защищающейся от российской агрессии, финансовую помощь в объеме 20 млрд долларов (в пересчете: 18,5 млрд евро). "Я сказала бы, что мы, предварительно, сможем внести в пакет помощи стран G7 в объеме 50 млрд долларов 20 млрд долларов", - цитирует во вторник, 22 октября, заявление министра финансов США Джанет Йеллен агентство dpa.

При этом подразумевается достигнутая в июне договоренность стран - членов "большой семерки" о выделении Украине 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Йеллен уточнила, что решение о предоставлении Киеву дополнительной помощи американским правительством "принято на 99%", предстоит уточнить лишь "относительно незначительные детали". Ожидается, что окончательное решение в этой связи будет принято до конца текущей недели.

При этом министр финансов США подчеркнула, что нагрузка за оказание этой финансовой помощи Украине будет лежать не на американских налогоплательщиках. "Что сейчас происходит, так это то, что за эту поддержку будет платить Россия", - заявила Джанет Йеллен.

Одобрение ЕП 35 млрд евро для Киева за счет доходов от активов РФ

Ранее в тот же день, 22 октября, Европарламент утвердил предложение Европейской комиссии о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), который дает возможность Киеву обслуживать и погашать кредит стран "большой семерки" в 45 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Евродепутаты также поддержали предоставление Украине в рамках этого кредита 35 млрд евро макрофинансовой помощи.

Со своей стороны Великобритания объявила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,71 млрд евро) под залог прибыли от российских активов, замороженных на территории Соединенного Королевства после начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство.

Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала также, что на следующей неделе будут введены новые санкции в отношении тех, кто поддерживает войну России против Украины. Никаких подробностей в этой связи она, однако, не назвала.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Байден оставит Украину на попечение ФРГ? Что известно о военных Северной Кореи в РФ

Байден оставит Украину на попечение ФРГ? Что известно о военных Северной Кореи в РФ

С недельным опозданием президент США Джо Байден всё-таки прибыл с официальным визитом в Германию. Как считают наблюдатели, уход Байдена может ознаменовать конец целой эпохи, так как он был одним из последних ярых сторонников трансатлантических связей. Между тем разведка Южной Кореи заявила, что КНДР отправит 12 тысяч военных для поддержки России в войне с Украиной.
Политика18 октября 2024 г.30:00 мин.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Киеве

США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов

США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов

Глава Пентагона во время визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы, бронетехника и другое вооружение.
Конфликты21 октября 2024 г.