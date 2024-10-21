США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов

Глава Пентагона во время визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут боеприпасы, бронетехника и другое вооружение.

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов. Об этом во время визита в Киев в понедельник, 21 октября, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Остин рассказал, что в этот пакет войдут, в частности, дополнительные боеприпасы, бронетехника и другое вооружение. Он добавил, что США будут продолжать оказывать помощь Украине в соответствии с двусторонним соглашением в сфере безопасности.

Зеленский поблагодарил Остина за этот пакет военной помощи и в целом за поддержку со стороны США с самого начала полномасштабного российского вторжения, сообщил офис украинского президента.

Визит солидарности США с Украиной

Ллойд Остин 21 октября, за две недели до президентских выборов в США, прибыл в Киев с необъявленным визитом солидарности. Это его четвертый визит в Украину в качестве главы Пентагона, который, по словам Остина, должен "продемонстрировать, что США вместе с мировым сообществом продолжают поддерживать Украину".

Украинский президент в последнее время настоятельно добивается от западных союзников снятия запрета на использование поставленных ими вооружений для нанесения ударов вглубь территории РФ. Владимир Зеленский также требует незамедлительного приглашения Украины в НАТО.