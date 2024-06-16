  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Йеллен: Использовать активы РФ для поддержки Украины законно

Олег Соколенко
17 июня 2024 г.

Использование доходов от замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины не является их незаконным отъемом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Россия сейчас не имеет права на эти доходы.

https://p.dw.com/p/4h70O
Джанет Йеллен на встрече министров финансов G7 в мае 2023 года
Джанет Йеллен на встрече министров финансов G7 в мае 2023 годаФото: Kazuhiro Nogi/AP/picture alliance

Использование доходов от замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины не является незаконным отъемом денег, заявила в воскресенье, 16 июня, министр финансов США Джанет Йеллен. Таким образом она ответила на критику решения "большой семерки" выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов.

Йеллен подчеркнула, что сами по себе активы Центробанка РФ, замороженные в западных странах, останутся нетронутыми - речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых хранится в европейском депозитарии Euroclear. Однако на проценты от инвестирования этих средств - которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро - Россия прав не имеет, подчеркнула глава минфина США. "Так что никакой юридической проблемы здесь нет", - цитирует ее слова агентство dpa.

13 июня МИД РФ назвал использование замороженных российских активов для помощи Украине "очередным ударом по международному праву" и заявил, что "ответные меры безусловно обязательно последуют", и они будут "болезненными". Сути этих угроз в Москве не раскрыли.

G7 даст Киеву 50 млрд под залог активов РФ

В тот же день, 13 июня, страны "большой семерки" на саммите G7 в Италии подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов. В качестве обеспечения при этом будут использованы доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Детали плана прорабатывают министры финансов стран "семерки". Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал журналистам, что около половины из 50 млрд долларов могут выделить государства-члены Евросоюза, а вторая половина будет вкладом других стран G7.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал это решение четким сигналом президенту РФ Владимиру Путину. "Он не может надеяться, что ему удастся выиграть эту войну из-за финансовых проблем в ряде стран мира, которые поддерживают Украину", - подчеркнул Шольц.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Что будет с долларом в России и что предпримет Москва. G7 решает судьбу замороженных активов РФ

Что будет с долларом в России и что предпримет Москва. G7 решает судьбу замороженных активов РФ

Московская биржа после санкций США остановила торги долларом и евро. Как это скажется на курсе российского рубля, что изменится для конечных потребителей и станет ли юань главной иностранной валютой в России? Страны-партнеры выделят Украине кредит на 50 млрд долларов под залог доходов с российских замороженных активов, этот механизм обсуждают на саммите G7.
Политика13 июня 2024 г.28:58 мин.
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на саммите лидеров G7 на юге Италии

50 млрд долларов для Украины: как G7 использует прибыль от активов РФ

50 млрд долларов для Украины: как G7 использует прибыль от активов РФ

На саммите G7 ожидается решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. О конфискации речь не идет. Какую схему разработали страны Запада - в материале DW.
Конфликты13 июня 2024 г.