Йеллен: Использовать активы РФ для поддержки Украины законно

Использование доходов от замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины не является их незаконным отъемом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Россия сейчас не имеет права на эти доходы.

Использование доходов от замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины не является незаконным отъемом денег, заявила в воскресенье, 16 июня, министр финансов США Джанет Йеллен. Таким образом она ответила на критику решения "большой семерки" выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов.

Йеллен подчеркнула, что сами по себе активы Центробанка РФ, замороженные в западных странах, останутся нетронутыми - речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых хранится в европейском депозитарии Euroclear. Однако на проценты от инвестирования этих средств - которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро - Россия прав не имеет, подчеркнула глава минфина США. "Так что никакой юридической проблемы здесь нет", - цитирует ее слова агентство dpa.

13 июня МИД РФ назвал использование замороженных российских активов для помощи Украине "очередным ударом по международному праву" и заявил, что "ответные меры безусловно обязательно последуют", и они будут "болезненными". Сути этих угроз в Москве не раскрыли.

G7 даст Киеву 50 млрд под залог активов РФ

В тот же день, 13 июня, страны "большой семерки" на саммите G7 в Италии подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов. В качестве обеспечения при этом будут использованы доходы от замороженных в странах Запада российских активов.

Детали плана прорабатывают министры финансов стран "семерки". Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал журналистам, что около половины из 50 млрд долларов могут выделить государства-члены Евросоюза, а вторая половина будет вкладом других стран G7.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал это решение четким сигналом президенту РФ Владимиру Путину. "Он не может надеяться, что ему удастся выиграть эту войну из-за финансовых проблем в ряде стран мира, которые поддерживают Украину", - подчеркнул Шольц.