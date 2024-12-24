El Pais: Киев просит ЕС урезать выплаты украинским беженцам

Власти Украины призывают государства Европейского Союза сократить помощь украинским беженцам и добиваются того, чтобы украинские мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам за рубежом. Все эти меры призваны стимулировать возвращение граждан Украины в их страну. Об этом сообщила во вторник, 24 декабря, испанская газета El Pais. По ее данным, в настоящее время за границей проживают от 6 млн до 10 млн украинцев и власти в Киеве заинтересованы в возвращении хотя бы части из них на родину.

В задачи недавно сформированного министерства национального единства Украины входит взаимодействие с украинской общиной за границей, а также сотрудничество с международными партнерами, передавало агентство "Интерфакс". При министерстве также создается Агентство нацединства - орган для реализации заявленной политики.

По данным El Pais, президент Украины Владимир Зеленский сделал задачи этого министерства одним из приоритетов плана восстановления страны, который он представил Верховной раде 19 ноября. В то же время власти Украины стремятся не потерять связь с теми, кто уехал, с помощью законодательных реформ. На минувшей неделе украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект о признании двойного гражданства, пишет El Pais.

Беженцам из Украины могут сократить в ФРГ базовое пособие

Как ранее отмечал ряд экспертов, в 2025 году беженцам из Украины в ФРГ могут урезать размер так называемого "пособия для граждан" (Bürgergeld). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин выразил надежду на скорее возвращение украинских беженцев домой.

"Мы обсуждали с канцлером (ФРГ Олафом. - Ред.) Шольцем, что мы абсолютно заинтересованы в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны. Всех украинских беженцев горячо приветствуют в Украине, во время или после войны, мы ждем этих людей", - сказал Шмыгаль в интервью телекомпаниям RTL и n-tv 11 декабря. По его словам, Киев уже обсудил с правительством Германии технические детали возвращения.

"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, чтобы как можно быстрее вернуть всех украинцев", - сказал премьер-министр Украины, не приведя подробностей обсуждений.

Число беженцев, желающих вернуться в Украину, постепенно снижается

В начале декабря правительство Украины переименовало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в министерство национального единства Украины. Его главой назначили Алексея Чернышова.

Народный депутат из провластной партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в сентябре рассказывала журналистам, что Чернышов "будет больше времени проводить за рубежом" и что планируется создание офисов или филиалов в странах, где проживает наибольшее количество украинцев, в частности Польше и Германии.

Число беженцев, желающих вернуться в Украину, постепенно уменьшается. Согласно опросу ООН, опубликованному весной 2024 года, их доля сократилась с 77 до 65 процентов по сравнению с 2023 годом. В Германии находится около 1,18 млн украинских беженцев.