Экс-секретарь СНБО Данилов станет послом Украины в Молдове

Владимир Зеленский согласовал назначение Алексея Данилова на должность посла в Молдове. Президент отметил, что это очень важное для Киева государство с точки зрения вызовов безопасности в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове. Об этом сам украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении в пятницу, 29 марта.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее - я согласовал его кандидатуру как нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно про такое видение своей дальнейшей работы на Украину", - сказал Зеленский.

Украинский лидер при этом подчеркнул, что Молдова - очень важное для Украины государство "и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия".

Ротации в руководстве Украины

Алексей Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года, однако 26 марта Зеленский заменил его в этой должности Александром Литвиненко. Последний, в свою очередь, был уволен с поста главы Службы внешней разведки (СВР) Украины, который занял Олег Иващенко, ранее работавший в Главном управлении разведки Минобороны и в Генштабе Вооруженных сил Украины. При этом украинский лидер пообещал, что укрепление страны и "обновление ее государственной системы по всем направлениям будет продолжено".

В начале февраля Зеленский также сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины - место уволенного Валерия Залужного занял Александр Сырский, до этого командовавший Сухопутными войсками. Залужный после этого был уволен с военной службы по состоянию здоровья и назначен послом Украины в Великобритании. СМИ сообщали, что президент предлагал экс-главкому ВСУ возглавить СНБО, однако тот отказался.

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