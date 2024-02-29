Бербок сравнила ситуации в Приднестровье и в Украине

Глава МИД ФРГ предостерегла Москву от попыток дестабилизировать Молдову. На вероятность такой дестабилизации указали и во Франции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) провела параллели между текущим развитием в Приднестровье и ситуацией на востоке Украины. "На протяжении ряда лет Россия использует меньшинства в Украине для своих целей. Используя сепаратистов в Молдове, Путин делает ставку на тот же прозрачный сценарий", - написала она в соцсети X в четверг, 29 февраля.

"Молдова не одна, у нее есть сильные друзья, - добавила Бербок. - Ни одна страна не является задним двором России и не может подвергаться дестабилизации".

Франция заявила о росте агрессивности России

Аналогичное заявление сделал МИД Франции. Официальный представитель министерства в Париже указал, в частности, на "все более агрессивные попытки дестабилизировать" Молдову, которыми "с очень высокой вероятностью дирижирует Россия". "Требование о так называемой защите для сепаратистов со стороны Москвы без какой-либо автономии - это известный сценарий", - добавил спикер министерства.

В МИД Франции полагают, что "на фоне возрастающей агрессивности России (западным странам. - Ред.) необходимо координировать совместные усилия". Между тем эта агрессивность говорит и о том, что Москва "нервничает перед лицом европейских партнеров, полных решимости добиться поражения России", добавил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

Декларация Приднестровья об обращении к РФ за помощью

Накануне, 28 февраля, так называемый "съезд депутатов всех уровней" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) утвердил декларацию, в которой говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории (непризнанной. - Ред.) Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России".

Кроме прочего, в документе говорилось о необходимости направить обращение в адрес генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и "приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев".

В тот же день в МИД РФ сообщили, что российские профильные ведомства рассмотрят обращение "съезда депутатов" непризнанной "Приднестровской молдавской республики" о защите Приднестровья. "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве. На Смоленской площади добавили, что "все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".

Реагируя на развитие ситуации в Приднестровье, премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля назвал его "опасным".

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