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Экс-мэра Еревана обвиняют в покушении на Пашиняна

Виталий Кропман
26 сентября 2023 г.

Адвокат политика назвал обвинения безосновательными, базирующимися на показании одного человека. Сам Альберт Базеян свою вину не признает и считает себя политическим заключенным.

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Участники акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване
Акция протеста перед зданием правительства Армении в Ереване (22 сентября 2023 года)Фото: Maria Katamadze/DW

Экс-мэр Еревана, экс-вице-спикер парламента и бывший вице-председатель добровольческого союза  "Еркрапа" Альберт Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти и организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в своих социальных сетях сообщил его адвокат Георгий Меликян во вторник, 26 сентября. "Ходатайство следователя было полностью удовлетворено.А я наивно надеялся на справедливость. Нет, Никол все еще растаптывает судебную систему", - указал он.

Меликян назвал обвинение в подготовке переворота безосновательным. По  словам адвоката, оно строится на показаниях одного человека. Сам Базеян свою вину также не признает и считает себя политическим заключенным.

Альберт Базеян и 7 членов военно-патриотической организации "Крестоносцы" были задержаны 23 сентября. В ходе обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и бронежилеты. Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении попытки силового захвата власти.

Протесты в Ереване после капитуляции Нагорного Карабаха

Задержание Базеяна произошло на фоне продолжающихся в Ереване массовых протестов, начавшихся после капитуляции властей Нагорного Карабаха в результате агрессии со стороны Азербайджана. Протестующие недовольны тем, что власти Армении не оказали военной помощи армянской диаспоре в непризнанной республике и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянские силовики жестко подавляют протестные выступления. Сегодня утром в Ереване полицией задержаны 32 человека, пытавшихся блокировать улицы в центре города, сообщает агентство "Интерфакс".

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