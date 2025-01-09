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Правосудие и законСША

Экс-информатор ФБР Смирнов приговорен к 6 годам тюрьмы

Кирилл Шестаков
9 января 2025 г.

Суд в США назначил тюремный срок бывшему информатору ФБР за ложные показания о том, что Джо Байден и его сын получили взятки от украинской компании.

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Александр Смирнов (в центре)
Александр Смирнов (в центре), фото из архиваФото: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP/picture alliance

Суд Центрального округа штата Калифорния в среду, 8 января, приговорил к шести годам тюрьмы бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова по делу о даче ложных показаний о том, что президент США Джо Байден и его сын Хантер получили взятки по 5 миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

В декабре 2024 года Смирнов в рамках сделки со следствием признался, что солгал ФБР о взятке, якобы полученной Джо Байденом и его сыном. Кроме того, Смирнов признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Суд также обязал обвиняемого выплатить 675 тысяч долларов Налоговой службе США в качестве компенсации.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили, что необоснованные обвинения в коррупции против Байденов, выдвинутые Смирновым, были "одним из самых серьезных видов вмешательства в выборы, которые только можно себе представить", поскольку они повлияли на ход выборов в 2020 и 2024 годах, передает телеканал CNN.

Следствие также подчеркнуло, что ложные обвинения Смирнова в адрес семьи Байденов вызвали бурную реакцию в Конгрессе США в сентябре 2023-го и стали основой для расследования, которое могло запустить процесс импичмента президента Джо Байдена

Дело Смирнова о даче ложных показаний

43-летний Александр Смирнов - американо-израильский гражданин, родившийся в СССР. Он был задержан 14 февраля 2024 года по возвращении в США из-за границы и обвинен в даче ложных показаний против Джо Байдена и его сына Хантера. Телеканал CNN сообщал, что обвиняемый признался в сотрудничестве с российской разведкой, в частности, что получал от нее недостоверные сведения о Байденах.

Согласно обвинительному заключению, Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах признавалось ему, что наняло сына Джо Байдена, чтобы тот "через своего отца" защищал компанию от "всевозможных проблем" в США. Смирнов также заявлял, что руководство Burisma заплатило Джо и Хантеру Байденам по 5 млн долларов, чтобы те "позаботились обо всех вопросах", связанных с расследованием в отношении компании, инициированным Генпрокурором Украины.

Джо Байден в те годы был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. В заявлении спецпрокурора США Дэвида Вайса отмечается, что в своих показаниях информатор придумал обвинения во взятках, питая неприязнь к Джо Байдену как кандидату в президенты.

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