Экс-информатор ФБР получал компромат на Байденов от РФ

Экс-информатор Федерального бюро расследований (ФБР) Александр Смирнов, обвиняемый в даче ложных показаний против президента США Джо Байдена и его сына Хантера, признался, что получал эти недостоверные сведения от российской разведки, сообщил во вторник, 20 февраля, американский телеканал CNN со ссылкой на материалы дела. Как утверждает прокурор по делу Смирнова, тот "активно распространял новую ложь, которая может повлиять на выборы в США", после встречи с российскими шпионами в конце прошлого года, а последствия его прежних ложных обвинений во взяточничестве в адрес Байденов "продолжают ощущаться по сей день".

Александр Смирнов утверждает, что у него были "обширные и очень недавние" контакты с представителями иностранных разведок, говорится в материалах дела. Он также признался, что и раньше встречался с российскими шпионами, включая высокопоставленных офицеров разведки и теми, кто руководил "российскими убийцами за границей", цитирует CNN материалы дела.

Дело Смирнова о даче ложных показаний

На прошлой неделе 43-летнего Александра Смирнова задержали в аэропорту Лас-Вегаса по возвращении в США из-за границы. Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР в даче ложных показаний об участии Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.

Согласно обвинительному заключению, Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах признавалось ему, что наняло сына Джо Байдена, чтобы тот "через своего отца" защищал компанию от "всевозможных проблем" в США. Смирнов также заявлял, что руководство Burisma заплатило Джо и Хантеру Байденам по 5 млн долларов, чтобы те "позаботились обо всех вопросах", связанных с расследованием в отношении компании, инициированным генпрокурором Украины.

Джо Байден в те годы был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении Байдена-младшего, утверждает, что на самом деле Смирнов встречался с представителями Burisma не в 2015 и 2016 годах, а только в 2017-м, когда Байден-старший уже не был вице-президентом. В заявлении Вайса отмечается, что в своих показаниях информатор придумал обвинения во взятках, питая неприязнь к Джо Байдену как кандидату в президенты.

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