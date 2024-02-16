  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Экс-информатор ФБР обвинен во лжи о Джо Байдене и его сыне

Жан Рофе
16 февраля 2024 г.

Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении сына Байдена, заявил, что бывший информатор ФБР Смирнов оклеветал президента США из-за неприязни к нему.

https://p.dw.com/p/4cTBw
Президент США Джо Байден и его сын Хантер
Президент США Джо Байден и его сын ХантерФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова в даче ложных показаний относительно участия президента США Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. В заявлении Вайса, обнародованном в четверг, 15 февраля, говорится, что 43-летнего Смирнова задержали накануне в аэропорту Лас-Вегаса по возвращении в США из-за границы.

Информатору предъявили обвинения по двум пунктам. В случае признания виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Связи сына Байдена с украинской Burisma

Согласно обвинительному заключению, Александр Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах признавалось ему, что наняло сына Джо Байдена, чтобы тот "через своего отца" защищал компанию от "всевозможных проблем" в США. Смирнов также заявлял, что руководство Burisma заплатило Джо и Хантеру Байденам по 5 млн долларов, чтобы те "позаботились обо всех вопросах", связанных с расследованием в отношении компании, инициированным генпрокурором Украины.

Джо Байден в те годы был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении Байдена-младшего, утверждает, что на самом деле Смирнов встречался с представителями Burisma не в 2015 и 2016 годах, а только в 2017-м, когда Байден-старший уже не был вице-президентом.

В заявлении Вайса отмечается, что в своих показаниях информатор придумал обвинения во взятках, питая неприязнь к Джо Байдену как кандидату в президенты.

Смотрите также:

Генпрокуратура возобновят дело Burisma

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент США Джо Байден

Комментарий: Байден - хороший выбор только для дуэли с Трампом

Комментарий: Байден - хороший выбор только для дуэли с Трампом

Джо Байден - один из тех крупных политиков в США, которые твердо стоят на стороне НАТО. Но совершенно неясно, сможет ли он выиграть выборы у любого другого соперника, кроме Дональда Трампа, пишет Инес Поль.
Инес Поль
Инес Поль
Комментарий
Политика25 апреля 2023 г.
Байден и Зеленский во время встречи в Киеве

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Украину?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Украину?

Посещение президентом США Байденом Киева аналитики уже назвали историческим. Почему ему придают особое значение в контексте войны, которую Россия уже год ведет против Украины, - у DW.
Конфликты21 февраля 2023 г.

Заявление спецпрокурора США Дэвида Вайса

Grand Jury Returns Indictment Charging FBI Confidential Human Source with Felony False Statement and Obstruction Crimes
www.justice.gov