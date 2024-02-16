Экс-информатор ФБР обвинен во лжи о Джо Байдене и его сыне

Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова в даче ложных показаний относительно участия президента США Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. В заявлении Вайса , обнародованном в четверг, 15 февраля, говорится, что 43-летнего Смирнова задержали накануне в аэропорту Лас-Вегаса по возвращении в США из-за границы.

Информатору предъявили обвинения по двум пунктам. В случае признания виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Связи сына Байдена с украинской Burisma

Согласно обвинительному заключению, Александр Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах признавалось ему, что наняло сына Джо Байдена, чтобы тот "через своего отца" защищал компанию от "всевозможных проблем" в США. Смирнов также заявлял, что руководство Burisma заплатило Джо и Хантеру Байденам по 5 млн долларов, чтобы те "позаботились обо всех вопросах", связанных с расследованием в отношении компании, инициированным генпрокурором Украины.

Джо Байден в те годы был вице-президентом в кабинете Барака Обамы. Хантер Байден состоял в совете директоров Burisma с 2014 по 2019 годы. Спецпрокурор, ведущий расследование в отношении Байдена-младшего, утверждает, что на самом деле Смирнов встречался с представителями Burisma не в 2015 и 2016 годах, а только в 2017-м, когда Байден-старший уже не был вице-президентом.

В заявлении Вайса отмечается, что в своих показаниях информатор придумал обвинения во взятках, питая неприязнь к Джо Байдену как кандидату в президенты.

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