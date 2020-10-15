ФБР не видит причастности РФ к публикации возможных писем сына Байдена

Попавшие в СМИ электронные письма, по версии The New York Post (NYP), якобы подтверждающие контакты Джозефа Байдена с консультантом совета директоров украинской газодобывающей группы Burisma Holdings - Вадимом Пожарским - в апреле 2015 года в Вашингтоне, "не являются частью некой российской дезинформационной кампании" против кандидата в президенты от Демократической партии. Уверенность в этом выразил Джон Рэтклифф (республиканец от штата Техас) - глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI). С его оценкой согласны сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), в распоряжении которых, предположительно, находится ноутбук, а также Минюста США, передал во вторник, 20 октября, американский телеканал Fox News.

"Позвольте мне прояснить: разведсообщество в это не верит, потому что не располагает разведданными, которые подтверждали бы эту (версию. - Ред)", - подчеркнул Рэтклифф. Возглавляемое им ODNI координирует работу всех американских разведслужб.

Слова Рэтклиффа расходятся с позицией председателя спецкомитета нижней палаты Конгресса США по разведке Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния). Кроме того, газета Politico опубликовала послание за подписью свыше 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки, которые убеждены, что Россия все же стоит за публикацией в СМИ возможной переписки сына кандидата в президенты США - Хантера Байдена - с Вадимом Пожарским.

Глава ODNI в этой связи подчеркнул: "Мы не делимся никакими сведениями ни с Адамом Шиффом, ни с кем-либо из членов Конгресса".

"ФБР нечего добавить"

В свою очередь ФБР в письме председателю комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рону Джонсону (республиканец от штата Висконсин), который от лица законодателей расследует финансовые операции Хантера Байдена, а также ситуацию с ноутбуком, подчеркнуло, что бюро "в данный момент нечего добавить к публичному заявлению от 19 октября директора национальной разведки об имеющихся в наличии разведданных, предполагающих принятие мер по ним".

Публикация NYP

The New York Post ранее приводила выдержки из письма, которое, по ее утверждению Пожарский направил сыну Байдена - Хантеру - 17 апреля 2015 года, через год после того как последний стал членом совета директоров Burisma Holdings.

"Дорогой Хантер, благодарю, что пригласил меня в Вашингтон (округ Колумбия) и предоставил возможность встретиться с твоим отцом и провести немного времени в его обществе. Это - большая честь и удовольствие", - говорилось в электронном послании, цитировавшемся газетой. В еще одном, более раннем, послании Пожарский якобы спрашивал Хантера о том, как тот мог бы "использовать свое влияние" для помощи украинской компании.

Газета утверждала, что переписка получена с ноутбука, оставленного в апреле 2019 года в ремонтной мастерской в штате Делавэр, от которого Байден долгое время был сенатором. По утверждению издания, владелец фирмы связался с сотрудниками Федерального бюро расследований, после того как компьютер длительное время никто не забирал.

Подтверждения подлинности переписки от третьих лиц The New York Post не приводила. Ранее бывший вице-президент США говорил, что не имел никакого отношения к работе своего сына на компанию Burisma.

Хантер Байден и Burisma

В 2014 году Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату (по данным СМИ, до 50 тыс. долларов в месяц), сразу вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. Байдена-старшего подозревали, в частности, в давлении на власти Украины с целью уволить занимавшего пост генпрокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование против Burisma. Джозеф Байден все подобные утверждения отвергал.

В 2019 году главу американского государства Дональда Трампа обвинили в том, что он пытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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