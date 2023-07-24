Экс-глава штаба Навального в Барнауле приговорен к 9 годам

Вадим Останин объявлен виновным в участии в "экстремистском сообществе" и деятельности в организации, "посягающей на личность и права граждан", сообщила команда Навального.

Экс-координатор штаба Алексея Навального в Барнауле Вадим Останин приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии. Об этом сообщила команда Навального в Telegram в понедельник, 24 июля. Экс-координатора объявили виновным в участии в "экстремистском сообществе", а также в деятельности в некоммерческой организации, "посягающей на личность и права граждан".

По словам соратников оппозиционера, находящегося в заключении, Вадима Останина судили за легальную политическую работу: "Он руководил штабом Навального сначала в Бийске, а затем в Барнауле, рассказывал про местных коррупционеров и помогал жителям Алтайского края заставлять чиновников работать".

Прокуратура запрашивала 11 лет колонии

Прокуратура требовала приговорить Останина, которого задержали в конце 2021 года, к 11 годам колонии. "Вадим спокойно занимался политикой, верил в демократию, в то, что власть должна быть сменяема. Еще в 2017 году мы разговаривали о том, что стало опасно быть противником власти, но он не боялся", - заявила ранее DW экс-юрист местного штаба Навального Татьяна Бабич. После перевода из Москвы в барнаульское СИЗО Вадим Останин сообщил о неприемлемых условиях его содержания. Среди прочего, его долго держали в карцере и лишали медикаментов.

В середине июня к 7,5 года колонии была приговорена экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Бывшие координаторы и сотрудники сети штабов Алексея Навального стали объектами уголовного преследования за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Задержания активистов начались после объявления всей сети штабов "экстремистской организацией" в августе 2021 года. Сам Навальный проходит обвиняемым по новому делу о создании "экстремистского сообщества", прокуратура просит приговорить его к 20 годам колонии особого режима.

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