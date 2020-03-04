Двенадцатый день войны в Украине: главные события

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Российские войска продолжили обстрел Харькова и попытались захватить аэропорт в Николаеве. В Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров.
На 12-й день военного вторжения РФ в Украину, в понедельник, 7 марта, продолжаются удары по населенным пунктам во многих регионах. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают сопротивление. По данным ООН, с начала войны в Украине погибло 406 мирных жителей, среди них 27 детей. Еще 801 человек получил ранения, в том числе 42 ребенка.
Ночью российская армия, по сведениям AFP, продолжила наносить воздушные удары по Харькову, второму по величине городу Украины. По информации агентства, под обстрел попали, в частности, спортивный комплекс одного из университетов и другие гражданские объекты. В результате взрывов также значительно повреждено недавно отремонтированное здание Харьковского апелляционного суда. Город Изюм Харьковской области, по словам местных властей, находится в состоянии гуманитарной катастрофы.
Утром российские подразделения нанесли ракетный удар в Одесской области, сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, атака была совершена с моря по критической инфраструктуре села Тузлы Белгород-Днестровского района.
В середине дня украинская сторона заявила, что российские военнослужащие зашли на территорию аэропорта в Николаеве. Спустя два часа глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким объявил, что объект удалось вернуть под контроль Украины.
В Киеве также сообщили об освобождении города Чугуев Харьковской области и уничтожении 30 российских вертолетов на аэродроме "Чернобаевка" близ Херсона. Министерство обороны РФ заявляет об уничтожении 2396 объектов военной инфраструктуры Украины с начала военных действий в этой стране.
В утреннем заявлении генштаба Вооруженных сил Украины говорилось, что помимо Харькова войска РФ сосредотачивают усилия на окружении городов Киев, Чернигов, Сумы и Николаев. Кроме того, по сведениям командования ВСУ, российская армия накапливает "ресурсы для штурма Киева" и продолжает авиаудары с территории Беларуси. Вечером власти Украины заявили, что подразделения РФ не продвинулись ни по одному направлению.
В то же время российская сторона сообщила, что под контроль взяты еще пять населенных пунктов: Новоукраинское, Старомайорское, Старомлиновка, Майорово и Ремовка. "Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь", - утверждал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По данным ведомства, российские военные также уничтожили пять складов с боеприпасами украинской армии. В условиях военного конфликта заявления официальных лиц воюющих сторон не представляется возможным проверить из независимых источников.
Россия снова пообещала открыть гуманитарные коридоры в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах. В Москве объявили "режим тишины" с 10.00 часов 7 марта. Межведомственный штаб по гуманитарному реагированию в Украине сообщил, что эта мера принята с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ.
Сообщалось, что эвакуировать людей предложили в том числе в Россию, но Украина отклонила этот вариант. Вслед за РФ "режим тишины" объявили и в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".
В Беловежской пуще состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал определенные сдвиги в вопросе создания гуманитарных коридоров. В политическом плане никаких договоренностей, по его словам, нет, но консультации продолжатся. Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что ожидания от переговоров не оправдались. По его словам, Россия надеялась подписать с украинской делегацией хотя бы протокол, однако прийти к такому решению не удалось.
Мирное население продолжает покидать Украину. Власти Львова, откуда беженцы выезжают в другие страны, попросили поддержки у международных гуманитарных организаций в связи с большим наплывом людей.
По оценке верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, война в Украине приведет к бегству из страны 5 млн человек. Он указал, что за неделю в Европу прибыли 1,5 млн беженцев из Украины. В Германии, по данным МВД, на данный момент зарегистрировано 50 294 соискателя убежища из Украины.
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