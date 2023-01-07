День 318-й войны: Дискуссии о поставках Киеву танков Leopard
Александра Иванова
24 мин. назад
В Европе обсуждают поставки Киеву танков Leopard. Киев ввел санкции в отношении 119 россиян. РФ объявила о режиме прекращения огня на православное Рождество, но британская разведка сообщает о боях в Украине.
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На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 7 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.
Украина внесла в санкционный список около 120 граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января о персональных санкциях. В перечне - 119 человек, преимущественно - российских деятелей культуры, в том числе: идеолог "русского мира" Александр Дугин, певец Филипп Кирковов, режиссер Никита Михалков и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что "будут следующие решения по санкциям против таких (поддерживающих российскую агрессию против Украины. - Ред.) лиц", не исключив таким образом последующего расширения санкционного списка.
Дискуссии о поставках танков Leopard в Украину
В Германии продолжаются политические дискуссии на тему возможных поставок Киеву танков Leopard разработки ФРГ. Против таких поставок на данный момент выступает, в частности, сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Ни одна страна не ведет сейчас поставки тяжелых боевых танков, таких, как Leopard 1 и Leopard 2", - заявил он в эфире новостного телеканала ntv.
При этом он пояснил, что поддерживает анонсированную Берлином поставку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder, и добавил, что поставки танков Leopard на более позднем этапе также исключать нельзя.
В свою очередь, член комитета бундестага по вопросам обороны, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) настаивает на поставках Киеву германских танков Leopard. "Современные боевые танки - это один из самых убедительных аргументов в пользу того, что вторгнувшиеся российские войска должны вернуться домой", - сказал Фабер в интервью изданию Rheinische Post. По словам Фабера, 180 танков Leopard 1 ожидают лицензии на экспорт в Украину. "Пришло время перестать проявлять нерешительность и начать формировать" повестку, подчеркнул политик.
Ранее глава национального Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille, что власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне.
В Киево-Печерской лавре рождественскую литургию отслужил митрополит ПЦУ
Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел первую рождественскую службу ПЦУ в Успенском соборе на территории Киево-Печерской лавры. Ранее богослужения здесь проводила только Украинская православная церковь Московского патриархата. На месте дежурила полиция, верующих в лавру пропускали через металлоискатели.
Комментируя это событие в своем вечернем обращении, Владимир Зеленский отметил: "Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре".
В Украине назвали дату вероятного начала второй волны мобилизации в РФ
Российские власти могут объявить о новой волне мобилизации 15 января, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью германскому информационному порталу t-online.
"Мы готовы к любому развитию событий и будем продолжать освобождать украинскую территорию, независимо от того, сколько новых солдат наберет Россия. Они должны сдаться или будут уничтожены", - заявили в этой связи в Минобороны Украине.
В российском оборонном ведомстве относительно возможных дат начала нового этапа мобилизации не высказывались.
Ход боевых действий
За минувшие сутки ВС РФ обстреляли Херсонскую область из артиллерии и танков 39 раз, в том числе - нанесли девять ударов по Херсону, сообщил глава ОВА региона Ярослав Янушевич.
Со своей стороны, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий написал в Telegram, что в течение 6 января российские войска дважды обстреливали из самоходной артиллерийской установки Шалыгинскую общину.
Тем временем в офисе генпрокурора Украины заявили, что в результате обстрела военными РФ 6 января Бахмута и Бахмутского района в Донецкой области Украины погибли два человека, еще 13 были ранены.
Между тем в Минобороны РФ 7 января указали, что объединенная группировка российских войск с 12.00 мск 6 января соблюдает "режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения ", а Киев в течение минувших суток продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.
Режим прекращения огня на православное Рождество был введен Москвой в одностороннем порядке. Украина поддержать эту инициативу отказалась, назвав ее поводом для ВС РФ получить передышку.
В британской разведке сообщили, что боевые действия в Украине в период православного Рождества продолжаются c "обычным уровнем" интенсивности. Наиболее ожесточенными бои по-прежнему остаются в районе Кременной в Луганской области, указали в Минобороны Великобритании. "Российское командование, скорее всего, рассматривает давление в районе Кременной как угрозу своему правому флангу в бахмутском секторе, по их мнению, являющемся ключевым для будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - отмечается в сводке.
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