День 318-й войны: Дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

В Европе обсуждают поставки Киеву танков Leopard. Киев ввел санкции в отношении 119 россиян. РФ объявила о режиме прекращения огня на православное Рождество, но британская разведка сообщает о боях в Украине.

На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 7 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина внесла в санкционный список около 120 граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января о персональных санкциях. В перечне - 119 человек, преимущественно - российских деятелей культуры, в том числе: идеолог "русского мира" Александр Дугин, певец Филипп Кирковов, режиссер Никита Михалков и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что "будут следующие решения по санкциям против таких (поддерживающих российскую агрессию против Украины. - Ред.) лиц", не исключив таким образом последующего расширения санкционного списка.

Дискуссии о поставках танков Leopard в Украину

В Германии продолжаются политические дискуссии на тему возможных поставок Киеву танков Leopard разработки ФРГ. Против таких поставок на данный момент выступает, в частности, сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Ни одна страна не ведет сейчас поставки тяжелых боевых танков, таких, как Leopard 1 и Leopard 2", - заявил он в эфире новостного телеканала ntv.

При этом он пояснил, что поддерживает анонсированную Берлином поставку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder, и добавил, что поставки танков Leopard на более позднем этапе также исключать нельзя.

В свою очередь, член комитета бундестага по вопросам обороны, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) настаивает на поставках Киеву германских танков Leopard. "Современные боевые танки - это один из самых убедительных аргументов в пользу того, что вторгнувшиеся российские войска должны вернуться домой", - сказал Фабер в интервью изданию Rheinische Post. По словам Фабера, 180 танков Leopard 1 ожидают лицензии на экспорт в Украину. "Пришло время перестать проявлять нерешительность и начать формировать" повестку, подчеркнул политик.

Ранее глава национального Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille, что власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне.

Тем временем председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола приветствовала анонсированную ФРГ поставку Киеву боевых машин пехоты Marder. Важно продолжать военную поддержку Украины, заявила Метсола.

В Киево-Печерской лавре рождественскую литургию отслужил митрополит ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел первую рождественскую службу ПЦУ в Успенском соборе на территории Киево-Печерской лавры. Ранее богослужения здесь проводила только Украинская православная церковь Московского патриархата. На месте дежурила полиция, верующих в лавру пропускали через металлоискатели.

Комментируя это событие в своем вечернем обращении, Владимир Зеленский отметил: "Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре".

В Украине назвали дату вероятного начала второй волны мобилизации в РФ

Российские власти могут объявить о новой волне мобилизации 15 января, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью германскому информационному порталу t-online.

"Мы готовы к любому развитию событий и будем продолжать освобождать украинскую территорию, независимо от того, сколько новых солдат наберет Россия. Они должны сдаться или будут уничтожены", - заявили в этой связи в Минобороны Украине.

В российском оборонном ведомстве относительно возможных дат начала нового этапа мобилизации не высказывались.

Ход боевых действий

За минувшие сутки ВС РФ обстреляли Херсонскую область из артиллерии и танков 39 раз, в том числе - нанесли девять ударов по Херсону, сообщил глава ОВА региона Ярослав Янушевич.

Со своей стороны, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий написал в Telegram, что в течение 6 января российские войска дважды обстреливали из самоходной артиллерийской установки Шалыгинскую общину.

Бахмут после удара, 7 января 2023 года Фото: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Тем временем в офисе генпрокурора Украины заявили, что в результате обстрела военными РФ 6 января Бахмута и Бахмутского района в Донецкой области Украины погибли два человека, еще 13 были ранены.

Между тем в Минобороны РФ 7 января указали, что объединенная группировка российских войск с 12.00 мск 6 января соблюдает "режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения ", а Киев в течение минувших суток продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Режим прекращения огня на православное Рождество был введен Москвой в одностороннем порядке. Украина поддержать эту инициативу отказалась, назвав ее поводом для ВС РФ получить передышку.

В британской разведке сообщили, что боевые действия в Украине в период православного Рождества продолжаются c "обычным уровнем" интенсивности. Наиболее ожесточенными бои по-прежнему остаются в районе Кременной в Луганской области, указали в Минобороны Великобритании. "Российское командование, скорее всего, рассматривает давление в районе Кременной как угрозу своему правому флангу в бахмутском секторе, по их мнению, являющемся ключевым для будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - отмечается в сводке.

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