Последний звонок в Краснодаре: детей ранило сорванной крышей

Перед началом торжественной линейки в одной из школ Краснодара ветром сорвало часть металлической кровли, пострадали около 12 детей. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодаре пострадали участники праздника последнего звонка в результате падения фрагментов кровли. Сильный ветер сорвал часть металлической крыши со здания школы №29 по улице Рылеева, инцидент произошел перед началом торжественной линейки, сообщил в субботу, 25 мая, мэр Краснодара Евгений Наумов.

По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадало около 12 детей, школьники получили осколочные ранения различной степени тяжести. По факту инцидента в школе проводится проверка, указывается далее. "На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик", - отмечается в заявлении . Точное число пострадавших устанавливается, сообщили власти.

Возбуждено уголовное дело

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту травмирования детей. Производство ведется по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, указывается в заявлении Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания. Уголовное дело руководителем СКР по краю поставлено на контроль в следственном управлении", - заявило ведомство в Telegram .