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В РФ школьники будут изучать основы боевого применения БПЛА

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Обучение применению дронов будет производиться в рамках начальной военной подготовки. Курсы запустят уже с 1 сентября.

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БПЛА в небе
Фото: Gabriel Bouys/AFP

В России школьников с 1 сентября начнут обучать основам боевого применения беспилотников. Обучение будет проводиться в рамках курса начальной военной подготовки, сообщил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в интервью агентству РИА "Новости" в пятницу, 21 июля.

По словам Шейкина, соответствующее предложение "было выработано в секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России". "Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения", - подчеркнул он.

В ответе Минобороны РФ, который сенатор предоставил РИА "Новости", говорится, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

С одобрения министерства просвещения РФ

"Программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", - следует из документа.

Внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками призвал в конце апреля президент России Владимир Путин. В начале июня "Важные истории" писали, что российские школы начали закупать учебные беспилотники и другое оборудование для обучения детей управлению дронами. На сайте Госзакупок изданию удалось обнаружить заявки на закупку такого оборудования от школ из Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска и Южно-Сахалинска.

С 1 сентября нынешнего года курс "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в российских школах будет включать в себя начальную военную подготовку. Ранее сообщалось, что ученики 10-11 классов будут изучать правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказанию первой помощи в бою.

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