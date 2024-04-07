СК РФ возбудил дело о халатности после теракта в "Крокусе"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на неназванного собеседника в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали два человека: ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды концертного зала. Оба находятся под подпиской о невыезде. Их имена не называются. В чем конкретно они обвиняются, также не сообщается.

Собеседник агентства уточнил, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в "Крокус Сити Холле", которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 145 человек, еще 551 человек пострадал.

В начале апреля стало известно, что 11 пострадавших при теракте подали совместное заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против владельцев концертного зала об оказании небезопасных услуг.

Пострадавшие заявляют о несоблюдении норм безопасности

Как подчеркивают истцы в заявлении, в течение нескольких секунд после начала пожара в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса" "была в нерабочем состоянии", а большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты.

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