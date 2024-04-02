Пострадавшие в теракте жалуются в СК на владельцев "Крокуса"

11 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подали совместное заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело против владельцев "Крокуса" об оказании небезопасных услуг. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова.

По словам Трунова, изначально он защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, которая должна была в день теракта снимать концерт группы "Пикник", а впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших.

В заявлении указывается, что "Крокус" проектировали в 1998-1999 годах и открыли в 2009 году, и с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".

Истцы заявляют о несоблюдении норм безопасности

Истцы подчеркивают, что в течение нескольких секунд после начала пожара в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса" "была в нерабочем состоянии", а большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты.

Как заявил РИА "Новости" сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, все системы безопасности в "Крокусе" работали, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же отметил, что огнезащитная система в "Крокусе" "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

После теракта в "Крокус Сити Холле" ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали десять человек, включая четырех непосредственных исполнителей. На заседания их доставили со следами пыток - одного из них привезли на медицинской каталке.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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