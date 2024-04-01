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Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Даниил Сотников
1 апреля 2024 г.

Десятого арестованного по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подозревают в финансировании исполнителей нападения.

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Сотрудник ФСБ ведет одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в суде, 24 марта 2024 года
Фото из архива: один из обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" в суде, 24 марта 2024 годаФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Басманный суд Москвы в ходе закрытого заседания арестовал до 22 мая гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 1 апреля.

По данным следствия, которое ходатайствовало об аресте, за несколько дней до теракта подозреваемый перечислил соучастнику через свою банковскую карту деньги на проживание предполагаемых исполнителей нападения. Часть средств, утверждает СК, Юсуфзода перевел одному из предполагаемых исполнителей после теракта.

Юсуфзоде предъявлено обвинение в теракте (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК). Как сообщил источник РИА "Новости", 25 марта подозреваемого задержали за неповиновение полиции в Москве, после чего арестовали на 12 суток.

Арест еще девяти подозреваемых

До ареста Юсуфзоды в СИЗО уже находились девять обвиняемых по делу о теракте. Четверых из них силовики называли непосредственными исполнителями. На заседания 24 марта их доставили в суд со следами пыток.

На следующий день суд арестовал бывшего владельца машины, которой пользовались участники нападения, его брата и отца. 26 марта суд арестовали Алишера Касимова, сдавшего квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта. 29 марта арестовали Назримада Лутфуллои. В чем именно его обвинили, неизвестно.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

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