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ОбществоРоссия

Образовательные учреждения РФ обязали вывешивать флаг страны

Павел Мыльников
24 марта 2024 г.

С 1 сентября российский флаг должны вывешивать не только школы, гимназии и лицеи, но и детские сады, колледжи и вузы. Инициатором поправок в закон выступила группа депутатов и сенаторов.

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Российский флаг на территории школы в Москве
Российский флаг на территории школы в МосквеФото: Konstanin Kokoshkin/Pivcario/picture alliance

С 1 сентября все образовательные учреждения России должны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территориях государственный флаг РФ на постоянной основе. Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 23 марта.

Действующая редакция закона касалась лишь общеобразовательных учреждений (школ, гимназий и лицеев). Нововведение затрагивает также детские сады, колледжи и высшие учебные заведения.

В феврале года группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предложила сделать обязательным вывешивание флага над всеми образовательными учреждениями страны. Обе палаты парламента одобрили инициативу в марте.

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