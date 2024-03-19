В РФ создадут единую базу школьников и их родителей

Российские власти планируют создать единую базу школьников, их родителей или опекунов, а также учителей, сообщает "Коммерсант" . Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над объединением личных данных российских школьников в федеральной системе "Моя школа", в которую обяжут передавать паспортные данные или номера свидетельств о рождении учащихся, номера документов и даты рождения родителей и педагогов, пишет издание во вторник, 19 марта, ссылаясь на проект соответствующего приказа Минцифры, размещенном 13 марта на портале правовых актов.

Школы обяжут создавать "цифровые портфолио" учащихся

Согласно планам, учебные заведения обяжут создавать "цифровые портфолио" учащихся, в которых будут представлены реквизиты их документов и данные их записей на портале "Госуслуг". При этом регионы РФ должны будут создавать "витрины данных" для сбора и обработки этой информации.

Как указывается в документе, часть данных будет "деперсонализирована". Сведение данных школьников в одну систему "позволит предоставлять электронные услуги в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования на одинаково высоком уровне во всех регионах", цитирует "Коммерсант" пояснение ведомства. При этом эксперты в сфере кибербезопасности предупреждают о рисках утечек и системных сбоев, пишет далее издание.

Федеральная система "Моя школа" запущена в начале 2023 года и включает среди прочего портфолио школьников и учителей, электронные журналы и электронные дневники. На данный момент подключиться к ней российские регионы могут по желанию.

Рост числа утечек персональных данных в РФ

Между тем, в конце февраля замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что с начала 2024 года в интернет утекли более 510 млн записей о россиянах, из них 500 млн - в результате одного инцидента, который сейчас расследуется. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в сеть попали порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Сеть утекли 600 млн записей о гражданах, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек, напоминает ТАСС.

В экспертно-аналитическом центре ГК InfoWatch также напрямую связывают рост числа утечек с началом полномасштабной войны. По его данным, в 2023 году утекло 1,12 млрд записей, что на 60 процентов больше, чем годом ранее. "Если говорить о количестве инцидентов, то в 2023 году оно сократилось на 15 процентов и составило 656 эпизодов. Однако это незначительное снижение с лихвой компенсировалось растущим ущербом, который организации получают от результативных утечек", - заявил РБК руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

Смотрите также: