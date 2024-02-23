С начала 2024 года в сеть утекли 510 млн записей о россиянах

В 2024 году в результате одной утечки в сети оказались данные о 500 млн россиян, рассказали в Роскомнадзоре, не сообщив деталей.

Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, при этом 500 млн из них - в результате одного инцидента. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Всего утекло 510 млн, из них 500 - это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем", - цитирует Вагнера агентство ТАСС. Чиновник не сообщил подробностей этой утечки. По его словам, этот единственный взлом сопоставим по объему со всеми такими инцидентами в прошлом году.

За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в сеть попали порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в сеть утекли 600 млн записей о гражданах, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек, напоминает ТАСС. Аналитики InfoWatch также напрямую связывали рост числа утечек с началом войны.

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