В РФ хотят ужесточить наказание за утечку личных данных

В Государственную думу РФ внесли пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных и вводящих уголовную ответственность за их использование. В понедельник, 4 декабря, внесенные Андреем Турчаком, Андреем Клишасом, Александром Хинштейном и другими депутатами Думы и сенаторами от "Единой России" предложения, опубликованы на сайте нижней палаты.

Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы

Среди прочего предлагается дополнить УК пунктом об уголовной ответственности за противозаконное использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным способом. За данные преступления предусматривается наказание до 4 лет лишения свободы, а если они касаются "специальных категорий данных" или биометрических личных данных - до 5 лет.

В случае использования таких данных из "корыстной заинтересованности" и возникшего в результате крупного ущерба и при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. При передаче персональных данных за границу может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей, а в случае тяжких последствий или при совершении преступления организованной группой - до 10 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

Кроме того, 5 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей может назначаться за создание ресурсов или программ, заведомо предназначенных для незаконного хранения и передачи информации, содержащей персональные данные.

Наказания за утечку персональных данных

Наказание за утечку персональных данных будет ужесточено до штрафов от 800 тысяч до 2 млн рублей для должностных лиц и от 3 до 15 млн рублей - для юридических лиц, сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. За повторное нарушение данной статьи при любом объеме утечки предлагается штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, либо за часть текущего года, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей, указывается далее.

Между тем издание "Агентство", занимающееся журналистскими расследованиями, считает данные законопроекты направленными против такого рода журналистской деятельности. "Анализ баз данных - это один из последних способов журналистских расследований, оставшихся в распоряжении российских журналистов", - отмечает оно.

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