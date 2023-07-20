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Школьников РФ обяжут к "общественно полезному труду"

Даниил Сотников
44 мин. назад

Депутаты Госдумы приняли законопроект об обязательном привлечении школьников к "общественно полезному труду" и переименовании ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины".

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Президент России Владимир Путин со школьниками из Калининграда во время открытого урока "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин со школьниками из Калининграда 1 сентября 2022 годаФото: Gavriil Grigorov/POOL/dpa/picture alliance

Госдума России на пленарном заседании в четверг, 20 июля, приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает среди прочего обязательное привлечение школьников к "общественно полезному труду".

Нововведения вносятся в закон "Об образовании", из которого исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. "Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в ее (школы. - Ред.) стенах частоты и порядка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов документа, "общественно полезной работой" может считаться высадка деревьев и цветов, участие в школьных мероприятиях, помощь в библиотеке или музее.

ОБЖ переименуют в "Основы безопасности и защиты Родины"

Кроме того депутаты проголосовали за переименование школьной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины". Изменения предусматривают появление в дисциплине модуля по начальной военной подготовке и "основ противодействия экстремизму и терроризму".

Предмет также предполагает изучение устройства вооруженных сил РФ и начальную строевую и физическую подготовку. Занятия станут обязательными, отказаться от них будет нельзя.

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