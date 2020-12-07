 Десятки мировых ученых возмутились подавлением протестов в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2021

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Мир

Десятки мировых ученых возмутились подавлением протестов в России

Около 70 русскоязычных ученых из ведущих мировых вузов выступили с открытым письмом в поддержку Алексея Навального и мирных демонстрантов в РФ.

Жесткие задержания на протестах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, 31 января 2021

Жесткие задержания на протестах в поддержку Алексея Навального

Десятки русскоязычных ученых из Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета, Парижской школы экономики, университета Сайенс По, Российской академии наук (РАН) и других ведущих научных и образовательных учреждений со всего мира подписали открытое письмо, в котором выразили возмущение преследованием российского оппозиционного политика Алексея Навального, использованием против него запрещенного химического оружия и жестким подавлением протестов в его поддержку. Этот документ был опубликован на сайте газеты "Троицкий вариант - наука" в понедельник, 1 февраля.

Свои подписи под ним поставили около 80 ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев, физик-ядерщик Борис Штерн и историк Александр Эткинд.

Ученые призывают прекратить преследования Навального

События, развивающиеся в последние месяцы в России и связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального, политическим преследованием несогласных и тенденцией к самоизоляции России, авторы открытого письма называют "крайне тревожными и опасными" и указывают, что они негативно сказываются как на состоянии общества, так и на отношениях страны с международным сообществом.

При этом ученые подчеркивают, что считают недопустимым применение химического оружия и требуют от российских властей расследовать покушение на Алексея Навального с его использованием. "Как ученые мы испытываем чувство негодования в связи с тем, что изобретения человеческого гения в области химической науки используются не на благо людей, а на нанесение им вреда", - отмечают авторы письма.

"Мы призываем прекратить преследования Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных", - добавляют они.

В то же время ученые обращают внимание на необходимость уважать право граждан России на мирное собрание и подчеркивают необходимость налаживания диалога между властью и обществом.

"Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в обращении.

Самоизоляция России во время пандемии

Другой важной темой открытого письма стала пандемия коронавируса. Говоря о ней, деятели мировой науки высказывают мнение о том, что возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии в России упущена. "Также оказывается пока не задействованным мощный ресурс для снижения международной напряженности путем сотрудничества для совместной борьбы с пандемией. Вместо этого делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны", - продолжают подписавшиеся.

В заключении письма они цитируют слова своего знаменитого коллеги-ученого Дмитрия Сахарова о том, что мир, прогресс и права человека - это три неразрывно связанные цели и достигнуть какой-либо одной из них невозможно, пренебрегая другими. "Мы призываем следовать заветам этого великого патриота России", - резюмируют русскоязычные ученые со всего мира.

Задержания сторонников Алексея Навального

Первые массовые акции протеста против ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом семейства "Новичок", состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек. Полиция, в свою очередь, называет существенно более низкое число участников.

После 23 января в России прошла серия задержаний сторонников политика, а также сотрудников его штабов и канала "Навальный LIVE". 

По итогам протестной демонстрации 31 января, по данным портала "ОВД-Инфо", только в Москве было проведено более 1600 задержаний а по всей России - свыше 5100. Это максимальное число задержаний за все время наблюдения "ОВД-Инфо" (с декабря 2011 года), указывает издание.

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    Автор: Виталий Кропман


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