Депутаты бундестага: участие спецслужб в отравлении Навального не удивляет

Публикация итогов журналистского расследования о возможном участии российских спецслужб в организации и исполнении покушения на Алексея Навального привлекла внимание политиков в Берлине. DW попросила нескольких депутатов бундестага, в том числе председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами прокомментировать публикацию портала Bellingcat и оценить возможные последствия для германо-российских отношений.

Делом о покушении на Навального должны заняться компетентные органы

"Меня это (итоги расследования - Ред.) не удивило, - говорит депутат из фракции консерваторов, председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). - Но результат расследования, если все так и было на самом деле, показывает, что наши спецслужбы и наши политические институты должны приложить еще больше усилий для прояснения всех обстоятельств этого дела, а не перекладывать ответственность на плечи журналистов".

Родерих Кизеветтер

Депутат говорит, что ожидает от правительства и соответствующих государственных ведомств проведения тщательного расследования с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть ставшие известными факты. "Я не большой сторонник того, чтобы политики становились заложниками журналистских расследований. И не сторонник скоропостижных выводов", - говорит Родерих Кизеветтер. Но качественная журналистика, по его словам, помогает сохранению дееспособности политиков. "Так что это прекрасно, когда журналистика вносит такой вклад в расследование - если все это правда", - считает он.

В то же время ответственность за возможную реакцию на попытку отравления Навального лежит на органах государственной власти. И в том, что касается возможных санкций, надо сначала проверить, насколько соответствует действительности результат расследования, говорит депутат.

Представитель либералов ожидает возвращения к теме "Северного потока - 2"

В свою очередь, председатель парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) из фракции либералов уверена, что огласка сенсационных подробностей покушения на Навального была лишь вопросом времени. Ее больше удивляет другое: тот факт, что это преступление расследовали журналисты, а не профессионалы из следственных органов.

Гиде Йенсен

"Прелесть всех этих изложенных в публикации сведений в том, что теперь у президента Путина остается все меньше отговорок, что у России, мол, нет доказательств, необходимых как повод для начала собственного расследования. Теперь доказательства есть, значит, можно начинать расследование", - указывает Йенсен.

Она уверена, что разговор о последствиях покушения на ведущего российского оппозиционера непременно зайдет, и правительство Германии вновь окажется перед вопросом о том, какими должны быть и будут в будущем отношения с Россией.

"И правительство должно быть готово к тому, что наши союзники наверняка поднимут тему будущих отношений с Россией, в том числе и тему "Северного потока - 2", - говорит Гиде Йенсен. Но дело не в одной публикации. Сам масштаб многолетней слежки за Навальным, считает она, может и должен стать поводом для повторной политической дискуссии в Германии об этом.

Депутат обращает внимание и на то, что, судя по статье, в России систематически нарушаются - причем, по поручению государства - обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, а в некоторых полугосударственных учреждениях тайно производят такое оружие.

"Это многое говорит о российском государстве, которое держит все под контролем, и спецслужбы которого не боятся совершать преступления. Международное сообщество просто обязано задуматься над этим", - считает Гиде Йенсен. В качестве ответных мер она призывает к проведению независимого расследования под эгидой ОЗХО в России, а также к упрощению порядка выдачи виз российским правозащитникам и оппозиционерам. "Урок этой истории таков - тот, кто критикует в России власть, подвергает себя смертельной опасности", - говорит Гиде Йенсен.

Депутат от фракции "Союз-90"/"зеленые": Германия не должна быть спонсором отравлений оппозиционеров

Эксперт фракции "зеленых" по вопросам внешней политики Омид Нурипур (Omid Nouripour) считает, что журналистское расследование показало, насколько систематически велась работа с тем, чтобы заставить замолчать самого известного инакомыслящего в Российской Федерации.

"В этой истории прослеживается не только конкретная методика, но и абсолютно четкая цепочка команд, которая ведет глубоко в Кремль", - заявил Нурипур. По словам депутата, случай Навального показывает, что "мы (Германия - Ред.) спонсируем "Газпром", а этот концерн финансирует систему, которая позволяет Кремлю заказывать такие невероятные преступления". Нурипур считает, что Германии непозволительно "быть одним из спонсоров отравления оппозиционных политиков".

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