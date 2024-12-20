Деньги Асада: на чем заработаны в Сирии и где они сейчас?

Считается, что Башар Асад вывел из экономики Сирии миллиарды долларов, в которых отчаянно нуждается разрушенная страна. Эксперты говорят, что Асад, видимо, многие годы скрывал активы и готовил свой побег.

Сколько денег у свергнутого сирийского диктатора Башара Асада и его семьи, толком не знает никто. Самая точная и, вероятно, фактически обоснованная оценка была дана Госдепартаментом США в отчете для Конгресса в 2022 году. Согласно документу, личное состояние Асада и его жены Асмы, вероятно, составляет от 1 до 2 млрд долларов.

Указывалось, что семья Асадов владеет недвижимостью в Дубае, Москве и Лондоне и имеет десятки тайных банковских счетов. Например, британские СМИ сообщали, что с началом гражданской войны в Сирии власти Великобритании заморозили счет Башара Асада с 40 млн фунтов стерлингов в лондонском отделении крупнейшего банка страны HSBC.

Личное состояние, оцениваемое в миллиард долларов, скорее всего, является лишь малой частью богатств семьи Асадов. По другим, менее консервативным оценкам, она владеет также 200 тонн золота и активами на сумму около 22 млрд долларов. Некоторые обозреватели даже предположили, что в целом состояние Асадов, с учетом скрытых активов, может достигать 122 млрд долларов.

Под дамасским особняком Махера Асада, младшего брата Башара Асада, обнаружена сеть туннелей Фото: Hasan Belal/Anadolu/picture alliance

При этом, по словам экспертов, Башар Асад позиционировал себя как "человека из народа", а местные жители рассказывали The Washington Post, что семья экс-президента ездила на обычных машинах, а его дети ходили в обычные школы.

Арест имущества и замораживание счетов Асада и его родственников

Информация о конфискованных властями счетах и активах, а также судебные дела, в которых фигурируют члены семьи и родственники Асада, такие как его двоюродный брат Рами Махлуф, - это еще одно свидетельство того, сколько денег свергнутый президент и его приближенные выкачали из сирийской экономики.

Например, Махлуф, его состояние оценивалось от 5 до 10 млрд долларов, считался самым богатым человеком Сирии после самого Асада, пока не рассорился с ним. В 2016 году в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег был заморожен банковский счет Хафеза Махлуфа - другого двоюродного брата Асада, на счету находилось около 3,2 млн долларов.

А в 2017 году испанские и французские власти арестовали имущество на сумму около 600 млн евро, принадлежавшее дяде Асада Рифаату Асаду. В числе его активов были отели, рестораны и объекты недвижимости.

Как Асады заработали свои деньги?

"Асады прямо или косвенно участвуют почти во всех крупномасштабных экономических операциях в стране", - указывалось в докладе Госдепа США от 2022 года. Они также занимаются наркоторговлей, контрабандой оружия и вымогательством, а доходы от этих видов деятельности направляют через "формально легальные корпоративные структуры и некоммерческие организации", утверждали авторы документа.

Благодаря безраздельной власти над госсектором Асада как главы государства он обладает неограниченными возможностями распределять финансовые потоки и проекты в пользу фирм, которые контролирует через свои бизнес-структуры, поясняли сирийский политэконом Карам Шаар и политолог Стивен Хейдеман в докладе американского Института Брукингса, обнародованном в 2024 году. В качестве примера они рассказали об истории, как компания, управляемая двумя приближенными Асада, получила государственный контракт на обслуживание и реконструкцию двух крупнейших электростанций Сирии. По имевшимся сведениям, проект даже "рассматривался на предмет освобождения от западных санкций, чтобы станции можно было отремонтировать".

По оценкам Всемирного банка, наркоторговля в конечном счете могла быть самым прибыльным сектором сирийской экономики Фото: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

В последние годы Башар Асад укреплял свой контроль над источниками доходов, продолжают Шаар и Хейдеман, очевидно, пытаясь присвоить себе богатства союзников и членов семьи. В частности, по их данным, в 2020 году Асад боролся с двоюродным братом-миллиардером Рами Махлуфом. Махлуф был отодвинут на второй план и, как утверждается, помещен под домашний арест, в то время как Асад прибрал к рукам его бизнес-империю.

Совсем недавно стало известно, что режим Асада также стоял за увеличением производства и торговли метамфетамина каптагона - наркотика, вызывающего быструю зависимость.

Что случилось с деньгами Асадов?

Видимо, Башар Асад покинул Сирию в спешке, не сообщив о своем отъезде даже ближайшим помощникам или членам семьи. Его жена, которая лечится от рака, уже была в то время в России вместе с тремя детьми. Судя по сообщениям и видеозаписям, снятым сирийцами, проникшими в дома и офисы Асада, семья оставила многое, включая шикарную мебель, дизайнерские вещи и роскошные автомобили, в том числе Ferrari, Lamborghini и Rolls Royce. Но в Россию она прибыла явно не с пустыми руками.

Переходное правительство в Дамаске заявляет, что у него почти закончилась валюта: Асад переправил миллионы долларов в Россию Фото: Louai Beshara/AFP/Getty Images

"За активами режима будет вестись международная охота, - заявил на этой неделе изданию Wall Street Journal Эндрю Таблер, бывший сотрудник Белого дома, который ранее занимался выявлением собственности семьи Асада. - У них было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги. У них всегда был план "Б", и сейчас они оказались хорошо подготовлены к изгнанию".

На этой неделе британская газета The Financial Times сообщила, что в период с 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии переправил в московский аэропорт Внуково наличные деньги на сумму 250 млн долларов.

"Необычные переводы денег из Дамаска подчеркивают, что Россия, главный союзник Асада, оказавший ему военную поддержку для продления существования его режима, стала одним из важнейших пунктов назначения сирийских денег, в то время как западные санкции вытеснили ее из мировой финансовой системы", - пишет газета.

Ранее она также сообщала о том, что Асады владели по меньшей мере 18 роскошными квартирами в Москве. По данным издания, в 2018-2019 годах члены семьи и родственники экс-президента также приобретали новые активы в России.

Найти богатства Асада и вернуть их народу

Даже если Асады на самом деле обладали лишь частью того богатства, которое им приписывают различные организации и лица, соответствующие цифры все равно ужасающе отличаются от той экономической ситуации, в которой оказались сейчас рядовые сирийцы.

С начала гражданской войны ВВП Сирии упал до 9 млрд долларов и, по последним подсчетам Всемирного банка, еще больше сократится в 2024 году. По состоянию на 2022 год 69% населения страны, это примерно 14,5 млн человек, находились за чертой бедности, указывают аналитики Всемирного банка.

В связи с этим некоторые сирийские правозащитные организации призывают найти богатства Асада и вернуть их народу. Например, 40 млн фунтов стерлингов с замороженного счете в лондонском HSBC, которые благодаря процентам выросли до 55 млн.