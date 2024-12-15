WSJ: Состояние семьи Асада может достигать 12 млрд долларов

Стоимость активов семьи Башара Асада может достигать 12 млрд долларов, пишет WSJ. В 2021 году ВВП Сирии составлял 8,98 млрд долларов.

Стоимость активов семьи Башара Асада может достигать 12 млрд долларов (11,4 млрд евро) - при том, что внутренний валовой продукт (ВВП) всей Сирии в 2021 году составлял всего 8,98 млрд долларов (8,54 млрд евро). Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила американская газета The Wall Street Journal .

С падением режима Асада началась глобальная охота за многомиллиардным состоянием его семьи, находившейся у власти в Сирии свыше 50 лет, пишет издание.

"У них было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги. У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию", - уверен Эндрю Таблер, отвечавший за политику в отношении Сирии в одной из структур Совета национальной безопасности при Белом доме.

Таблер - научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. Ранее он работал над выявлением активов членов семьи Асада, чтобы наложить на них санкции.

Башар Асад и его отец Хафез с помощью родственников прятали богатства за границей, констатировала WSJ.

Недвижимость в РФ, отели в Вене и самолет в Дубае

Точный размер богатства клана Асадов и то, кто из членов семьи контролирует те или иные активы, неизвестен. Среди международных покупок, сделанных за эти годы родственниками Башара Асада: элитная недвижимость в РФ, бутик-отели в Вене и частный самолет в Дубае.

С 2013 по 2019 годы близкие экс-президента приобрели минимум 20 роскошных квартир в "Москве-Сити" на сумму в 40 млн долларов (38 млн евро), писала газета Financial Times.

По оценкам Госдепа США от 2022 года, стоимость предприятий и активов, связанных с Асадами, может колебаться от 1 до 12 млрд долларов (от 950 тыс. евро до 11,4 млрд евро).

Эти средства зачастую были получены через госмонополии и торговлю наркотиками, особенно соединением амфетамина под торговой маркой Captagon, и позднее частично реинвестированы в юрисдикции, недоступные для международного права, указывает WSJ.

Падение режима Башара Асада

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Россия - несмотря на отвод войск с севера Сирии и от позиций у хребта Ансария - не покидает авиабазу Хмеймим в Латакии и базу Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Тартусе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре сирийских чиновника.

Часть оборудования перебрасывается в Москву - как и высокопоставленные офицеры армии Асада, но цель состоит в перегруппировке и передислокации в зависимости от обстановки на местах, сказал Reuters высокопоставленный военный из сирийской армии, поддерживающий связь с российскими силами.