Асад и его пособники в Сирии ответят за свои преступления?

Захват сирийскими повстанцами Дамаска завершил в Сирии многолетнюю диктатуру Башара Асада. Экс-президента уже много лет обвиняют в причастности к целому ряду преступлений против человечности, прежде всего, пытках и применении химического оружия против мирного населения.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, по данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), более 15 тысяч человек погибли от пыток. Эта неправительственная организация считает, что 98% этих преступлений совершил сирийский режим, оставшиеся 2% - различные вооруженные формирования, включая изгнавшую Асада исламистскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которую на Западе до сих пор считают террористической организацией. Также подавляющее большинство из более чем 150 тысяч произвольных арестов, зарегистрированных SNHR в Сирии в эпоху Башара Асада, приписывают его режиму.

Хотя ситуация в Сирии пока остается неясной, Мохаммед аль-Башир, глава переходного правительства страны, и Абу Мохаммед аль-Джулани, лидер ХТШ, уже говорят о новой эпохе мира и стабильности. Однако, по мнению Патрика Крокера из правозащитной организации European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), для того, чтобы Сирия смогла открыть новую главу своей истории, необходимо осознать и дать оценку преступлениям режима Асада. Это включает в себя проведение судебного процесса, который поможет дать выход чувству мести у пострадавших и их близких, и станет адекватным ответом на жестокое прошлое страны, отмечает юрист в интервью DW.

Члены НПО "Белые каски" и группы экспертов 9 декабря 2024 года проводят исследования в секретных отделениях тюрьмы Седная в Дамаске Фото: Ugur Yildirim/DIA Images/ABACAPRESS/picture alliance

Может ли Сирия присоединиться к Международному уголовному суду?

Самой очевидной инстанцией для привлечения Асада к ответственности является Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Там рассматриваются и дела о личной ответственности за военные преступления и преступления против человечности. Однако ни Сирия, ни Россия, куда бежал Асад, не являются участниками Римского статута, регулирующего деятельность суда, и это, на первый взгляд, означает, что МУС изначально не имеет соответствующих полномочий для такого процесса.

Впрочем, по словам профессора уголовного и международного права Клауса Креса (Claus Kreß) из Кельнского университета, ситуация не так однозначна. Действительно, расширение полномочия МУС через резолюцию Совета Безопасности ООН, вероятно, будет заблокировано российским вето. Однако новые сирийские власти могли бы ратифицировать Римский статут - причем, страна могла бы добиться распространения юрисдикции суда на совершенные ранее преступления. "Это создало бы юридическую базу для будущего процесса над Асадом," - утверждает эксперт по международному уголовному праву. Однако, с политической точки зрения, Крес считает маловероятным, что в обозримом будущем Россия передаст Асада в Гаагу.

Судебное разбирательство в Сирии

Правозащитник Крокер предполагает, что и новая сирийская власть вряд ли присоединится к Международному уголовному суду. Вероятнее всего, справедливость попытаются восстановить внутри страны. Лидер ХТШ аль-Джулани (гражданское имя - Ахмед аш-Шаара) уже объявил о планах составить список бывших офицеров, причастных к пыткам, и привлечь их к ответственности, включая тех, кто бежал за границу. Для проведения такого процесса в Уголовный кодекс Сирии нужно включить определения преступлений против человечности и военных преступлений, рекомендует юрист Крес. В национальных законах такие нормы часто отсутствуют. Также необходимо оценить, подходят ли сохранившиеся сирийские судебные структуры для процесса над преступниками, подчеркивает профессор.

Крокер считает, что наиболее вероятным вариантом станет процесс, сочетающий элементы сирийского и международного правосудия. Это связано с тем, что в Сирии может не хватать квалифицированного персонала, например, независимых судей. Кроме того, потребуются усилия множества экспертов: "Самое главное - это профессионально обращаться с огромным количеством собранных доказательств," - отмечает Крокер, руководящий работой ECCHR по Сирии.

Например, к массовым захоронениям не должны получать доступ непрофессионалы, а такие места, как пыточная тюрьма Седная, или доказательные материалы, включая документы разведслужб, не должны быть уничтожены. Эти доказательства должны быть под контролем специалистов. На уровне ООН уже существуют инициативы по документированию преступлений: представители объединения IIIM с 2011 года собирают улики о возможных преступлениях в Сирии и предоставляют их судам.

Тюрьма Седная в Дамаске Фото: Haj Kadour/AFP

Судебные процессы над пособниками Асада

Преступления на территории Сирии уже становились основанием для судебных процессов, проходивших в третьих странах, например, Германии и Франции. Так, в 2022 году бывший полковник разведки был приговорен в Кобленце к пожизненному заключению за преступления против человечности. В США бывший начальник сирийской тюрьмы был обвинен в пытках.

По словам Крокера, на сегодняшний день этот вид судебных процессов был "лучшим из возможных средств" для привлечения виновных к ответственности. Однако сейчас ситуация изменилась и, вероятно, откроется доступ к доказательствам преступлений и подозреваемым. Правозащитник надеется, что давление международного сообщества побудит новые власти в Дамаске разрешить иностранным экспертам участвовать в ходе расследований преступлений на территории Сирии.