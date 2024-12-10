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"Белые каски": В пыточной тюрьме Седная уже нет заключенных

Ася Миллер
10 декабря 2024 г.

Волонтеры обыскали здание печально известной тюрьмы Седная под Дамаском в надежде найти ее пропавших без вести узников, которые, как предполагали их родственники, могли быть заключены в тайных помещениях.

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Тюрьма Седная получила известность из-за того, что в ней применялись пытки
Тюрьма Седная получила известность из-за того, что в ней применялись пыткиФото: Haj Kadour/AFP

В военной тюрьме Седная к северу от Дамаска, ставшей символом жестокости режима Башара Асада, больше нет заключенных, указывается в опубликованном в ночь на вторник, 10 декабря, заявлении неправительственной организации "Белые каски", волонтеры которой обыскали здание тюрьмы.

Люди спускаются в подвал тюрьмы Седная в поисках заключенных
Люди спускаются в подвал тюрьмы Седная в поисках заключенныхФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

После свержения режима Асада и штурма тюрьмы силами повстанцев многие родственники пропавших без вести заключенных предполагали, что в ее скрытых камерах и тайных помещениях могут находиться оставшиеся в живых узники. В поиске участвовали пять групп, включая два отряда обученных полицейских собак и инсайдеров, знакомых с устройством тюрьмы. "Были проверены все входы, выходы, вентиляционные шахты, системы водоотведения, водопроводные трубы, кабельные каналы и камеры наблюдения. Несмотря на эти масштабные усилия, скрытых или закрытых зон обнаружено не было", - отмечается в заявлении "Белых касок".

По словам главы организации Раеда Салеха, в тюрьме в общей сложности содержалось около 150 тысяч человек. Она получила печальную известность среди сирийцев за жестокость охранников и пытки, из-за чего ее называли "бойня". Среди заключенных были тысячи невинных гражданских лиц. Поиски пропавших без вести узников продолжаются, за пределами тюрьмы Седная остаются массовые захоронения и множество неопознанных тел, передает агентство dpa.

В США двух офицеров сирийской разведки обвинили в военных преступлениях

В понедельник, 9 декабря, Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении двух бывших офицеров ВВС Сирии. 72-летнего Джамила Хассана и 65-летнего Абдулу Салама Махмуда обвиняют в "жестоком и бесчеловечном обращении с задержанными, включая граждан США, в местах содержания под стражей в военном аэропорту Эль-Мезза (тюрьма Эль-Мезза)". Ордера на арест Хассана и Махмуда уже выданы, однако они пока остаются на свободе, уточняет американский Минюст.

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