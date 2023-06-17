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Defense News: С июля начнутся поставки Киеву дронов Tekever

Ольга Лебедева | Жан Рофе
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 июня.

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Учения в Харьковской области 13 июня
Учения в Харьковской области 13 июняФото: Sofiia Bobok/AA/picture alliance

На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 июня (время московское).

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За сутки со стороны Украины были обстреляны шесть районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов выпущено по селу Журавлевка. Также противник сбросил гранату с беспилотника", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Шебекинском и Грайворонском городских округах, указал губернатор далее.

Defense News: С июля начнутся поставки Украине дронов Tekever

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В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины (IFU), инициированным Великобританией, пишет издание Defense News со ссылкой на Tekever. Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Киеву, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки.

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Статья Defense News

https://www.defensenews.com/unmanned/2023/06/16/portuguese-firm-to-provide-drones-to-ukraine-through-british-led-fund/
www.defensenews.com
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